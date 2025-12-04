蘋果未能超車三星！記憶體漲價添手機市場隱憂

市調機構TrendForce表示，下半年全球手機市場終於迎接傳統旺季，第三季全球手機產量季增9％、年增7％，為3.28億支，三星、蘋果仍穩居前兩大。然而TrendForce也指出，記憶體缺貨、漲價，品牌低階手機獲利空間將遭侵蝕，恐抵銷部分成長動能，也因此，今年全年智慧型手機產量年增1.6％的預估，不排除受記憶體影響而再度下修。

TrendForce表示，以今年主要市場消長來說，中國的補貼政策在第一季明顯拉抬消費，隨後效益逐漸減弱，預估全年銷售僅微幅年增2％，但仍以23％市占穩居最大消費市場，印度以則13%名列第二，年銷量預估成長2％，而第三大消費市場為北美，上半年品牌因應關稅提前備貨，下半年需求已放緩，預估全年銷售將年減1％，市占率為11％。

而在第三季主要手機品牌的產量方面，TrendForce表示，三星產量近6,300萬支，季增約8％，仍以19%的市占維持第一名，其中，中、低價位帶的Galaxy A系列產量上升，新款折疊機也獲市場正面回應，助益高階機種銷量。 蘋果第三季手機產量約為5,700萬支，創歷年第三季最高產量，以17％市佔居第二名，尤其iPhone 17基本款「價格持平、容量升級」的策略成功，而Pro系列則受惠於外觀辨識度升級。

第三名的小米下半年藉新機發表、節慶備貨激勵出貨動能，第三季產量近4,500萬支，季增約6％。 第四名的OPPO受惠於印度、東南亞和拉美市場銷售復甦，第三季生產數約4,000萬支，季增8％。

第五名的傳音第三季成長動能主要來自非洲、亞洲的新興市場，產量突破2,900萬支，季增9％。

第六名的Vivo市占率和傳音的產量市佔差距不到0.5％，Vivo旗下iQOO系列帶動中高階機種銷售，加上因應節慶需求積極備貨，第三季生產總數季增超過8％，約為2,800萬支。



