蘋果業績爆升 16%！iPhone 17 令大中華區營收激增近四成
蘋果 2026 財年 Q1 營收創新高達 1,438 億美元，iPhone 17 系列全球熱賣，服務業務同步破紀錄。
蘋果今日公布 2026 財年第一季度財報，總營收達 1,437.56 億美元，按年增長 16%，遠超華爾街預期的 10% 至 12% 增長指引。淨利潤為 420.97 億美元，按年增長 16%，多項核心財務指標均創下歷史新高。CEO 庫克形容這是「非凡且破紀錄的一季」，並指 iPhone 因前所未有的需求而創下有史以來最佳季度表現。
iPhone 收入按年飆 23%，中國市場成關鍵
iPhone 業務本季度表現尤為亮眼，收入達 852.69 億美元，按年增長 23%，佔總營收超過 59%。庫克表示：「iPhone 的需求簡直令人震撼，遠超我們的預期。這是我們有史以來最強的 iPhone 產品陣容，也是目前為止最受歡迎的。」 iPhone 17 系列自推出以來展現極強爆發力，與 iPhone 16 系列的穩定需求形成完美銜接，推動美國、中國和印度的換機用戶數量均創下歷史新高。
大中華區營收激增 38%，扭轉跌勢重奪主導權
按地理位置劃分，大中華區成為本季度增長最顯著的地區，營收達 255.26 億美元，按年增長 38%，遠超美洲區的 11% 和歐洲區的 13%。這一成績含金量極高，因為蘋果此前在中國市場曾經歷漫長的「陣痛期」，面對小米、華為等本土競爭對手的強勢圍剿，iPhone 市場份額一度遭到擠壓，即便在「雙十一」等促銷節點採取降價策略也未能完全止住跌勢。
然而，iPhone 17 系列的發布徹底扭轉局面，在 2025 年 10 月銷量按年猛增 37%，市場份額飆升至 25%，並包攬中國最暢銷手機排行榜前三名。庫克坦言增長幅度令管理層感到驚訝，強調這是「產品驅動型」增長，直接反映中國用戶對新一代 iPhone 的喜愛。
服務業務破紀錄，全球活躍裝置突破 25 億部
服務業務同樣繳出亮麗成績單，收入達 300.13 億美元，按年增長 14%，刷新歷史紀錄。這個高毛利部門涵蓋 App Store、Apple Pay 及 iCloud 等業務，持續為蘋果帶來穩定收入。與此同時，蘋果披露其全球活躍裝置安裝量已突破 25 億部，較 2025 年 1 月公布的 23.5 億部在一年內淨增 1.5 億部，充分證明顧客對產品的滿意度及忠誠度。
另外，iPad 業務收入為 85.95 億美元，按年增長 6%。本季度購買 iPad 和 Apple Watch 的消費者中，超過一半是首次購買該類別產品的新用戶。
供應鏈緊張成隱憂，記憶體與先進制程產能受限
僅管業績亮眼，蘋果在財報電話會議上坦承正面臨「庫存偏低」和「供應鏈靈活性下降」的局面。庫克表示，由於 iPhone 17 系列需求驚人，公司在 12 月季度結束時的渠道庫存已極度緊張，目前面臨供應瓶頸，限制主要源於 SoC 所使用的先進制程節點供應情況，以及全球範圍內圍繞 AI 需求激增導致記憶體產品供應能力被擠佔。
管理層指出，記憶體成本預計在第二財季對毛利率產生更明顯影響，但已反映在 48% 至 49% 的毛利率指引中。至於何時實現供需平衡，目前很難預測。此外，可穿戴、家居及配件業務收入為 114.93 億美元,按年下滑 2%，但庫克解釋這並未反映真實市場需求，因為 AirPods Pro 3 自 2025 年 9 月發布以來需求強勁且「始料未及」，但亦遭遇到產能掣肘。
