蘋果正開發更高階的 AirPods Pro？傳將搭載 IR 紅外線相機並全面採用手勢操控

Apple 蘋果公司才在 2025 年 9 月推出 AirPods Pro 3 耳機，但根據多方供應鏈與爆料消息指出，蘋果計畫在 2026 年下半年再推出一款定位更高、規格也更強的「更高階的 AirPods Pro」，藉此進一步細分高階真無線耳機市場。

就目前消息指出，這款更高階的 AirPods Pro 可能會搭載 IR 紅外線相機感測模組並支援手勢操控，能與蘋果的空間音訊與 Vision Pro 生態系有更深度的整合。

手勢操作與空間音訊將是升級重點

這項消息要追溯回 2025 年 9 月，當時天風國際證券分析師郭明錤曾在社群平台 X 表示，蘋果計劃在 2026 年推出搭載 IR 紅外線相機、硬體升級幅度更大的 AirPods 機型。

除了郭明錤分析師的消息之外，中國爆料者剎那數碼也爆料指出，2026 年推出的 AirPods Pro 並不是新一代的 AirPods Pro 4，而是 AirPods Pro 3 的高階版本，主打更進一步的硬體設計。

這代表未來的 AirPods Pro 3 可能會比照 iPhone Pro 或 AirPods 4 的銷售策略，將同一世代中拆分成不同定位與價格帶，讓使用者依需求與預算選擇。

搭載紅外線感測，操作方式可能全面更新

不過，更高階的 AirPods Pro 究竟會加入什麼功能呢？

就目前爆料消息裡最一致的說法是，新耳機可能會內建 IR 紅外線感測模組。

郭明錤分析師曾在 2024 年 6 月底於 Medium 部落格提到，根據供應鏈調查指出，Apple 預計在2026年量產新款配備相機模組的 AirPods。此相機模組規格類似 iPhone Face ID 的 IR 相機/接收端 (非發射端)。

但是 AirPods 所搭載的 IR 相機並不是為了拍照設計，而是因為 IR 相機模組可以偵測環境影像變化，所以能支援辨識手勢動作。同時，也預期這款更高階的 AirPods Pro 耳機可以搭配 Apple Vision Pro 頭戴裝置使用，能進一步提升空間音訊與沉浸式體驗。

另外，還有傳聞指出，這款更高階的 AirPods Pro 可能取消現有的壓力感測器，操作方式全面轉向手勢控制，與現行 AirPods Pro 有明顯差異。

是否會搭載新一代 H3 晶片仍有變數

至於音訊晶片是否會同步升級，也是不少人關注的焦點。根據《彭博社》科技記者 Mark Gurman 的說法，蘋果正在開發新一代 H3 音訊晶片，但是否會率先用在這款高階版 AirPods Pro，目前仍未有定論。

畢竟 AirPods Pro 3 和 AirPods 4 都是採用 2022 年推出的 H2 晶片，如果更高階的 AirPods Pro 3 率先換上 H3 晶片，在效能與定位就會與 AirPods Pro 3 有更明確的差距。

補齊價格帶空缺，策略其實不意外

不過，從 AirPods 產品線的售價定位來看，目前 AirPods 各版本機型的售價落在 129 美元～549 美元，而 AirPods Pro 3 的價格是 249 美元，最貴的頭戴式的 AirPods Max 售價 549 美元，兩種機型存在高達 300 美元的價格空檔。

加上近幾年來，Bang & Olufsen、Bowers & Wilkins、Bose 等品牌崛起，同時積極搶攻高價位真無線耳機市場，蘋果若在此時推出一款介於 AirPods Pro 與 AirPods Max 之間的「高階版 AirPods」，在產品線布局上其實相當合理。

發表時程仍指向秋季 iPhone 發表會

只是假如這款更高階的 AirPods Pro 消息是真的話，那麼會在什麼時候推出呢？回顧蘋果歷年策略，AirPods 系列幾乎都是選在 9 月與 iPhone 新機同台亮相。

因此，若這款搭載 IR 紅外線感測模組的新款 AirPods 確實存在，最有可能的發表時間仍會落在 2026 年下半年。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：MacRumors

