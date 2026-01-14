蘋果為何找Google當AI救兵？郭明錤曝一代霸主已無退路：今年不允許再失敗

AI時代，各家科技巨頭紛紛砸下鉅額資本展開軍備競賽，不過蘋果（Apple）在AI開發的腳步上，一直被外界認為是落後一方。蘋果近日宣布，將與Google合作，由Gemini模型對蘋果的Siri進行升級，對此，天風國際證券分析師郭明錤指出，雖然這個合作可以緩解蘋果的短期壓力，但長期仍需面對要掌握AI核心技術的挑戰。

郭明錤在X發文表示，蘋果發展自有AI面臨2個短期挑戰，迫使其與Google合作。第一，今年WWDC的AI展示「不允許再失敗」；第二，用戶對AI服務的品質標準，隨雲端AI發展提升，就算做到過去對Apple Intelligence與Siri的承諾，現在看來也不夠，故需要更強的裝置AI模型。

郭明錤指出，他雖然不預期裝置AI在短期內能推升硬體出貨量，但此合作可緩解蘋果短期來自各方的壓力。不過，AI成為硬體、作業系統與用戶體驗之核心是遲早的事，故蘋果在長期，仍需面對提升對AI核心技術的掌控能力之挑戰。

郭明錤提到，特斯拉（Tesla）的全自動輔助駕駛（FSD），就是AI成為裝置與用戶體驗核心的好例子。如果FSD算法來自其他廠商，則特斯拉的競爭優勢與本益比評價，肯定會比現在低。

郭明錤指出，蘋果自研的AI伺服器晶片預計在2H26量產，自有資料中心預計在2027年開始建置並運營，這可能代表蘋果的裝置AI需求，預期在2027年開始會有較顯著成長。

