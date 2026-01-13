蘋果煮熟比生吃更補？水果進補新玩法！中醫：食材選對不踩雷

進補是門學問，要吃對食材，才能補到要補的部位。有些人喝了麻油雞，以為可以取暖，卻換來燥熱上火；有些人想要靠喝青草茶降火氣，結果反而造成手腳冰冷。專家表示，這可能都是因為沒搞懂食物的「性」與「味」。建議可多運用2水果作為日常保健的食材。

食物有「四性五味」聰明飲食3關鍵

建功馬光中醫診所醫師黃建翰指出，中醫自古講究「藥食同源」，每種食物都有其「四性」（寒熱溫涼）與「五味」（酸苦甘辛鹹），對應不同體質與臟腑。吃對了能平衡身體，吃錯了反而可能加重不適。了解這個概念，就能讓日常三餐成為最天然的養生法。方法如下：

食物有四性──寒、涼、溫、熱。（圖／馬光醫療網提供）

1.依體質選擇食物「四性」，寒、熱別吃反

「四性」指食物進入身體後產生的作用。黃建翰說，怕冷、手腳冰涼的「陽虛」體質，應多吃溫熱性食物如薑、肉桂、羊肉來驅寒；而常口乾舌燥、怕熱的「陰虛」體質，則適合涼性食物如百合、白木耳來滋陰清熱。最忌諱的是體質寒涼還猛吃西瓜、苦瓜，或體質燥熱卻天天溫補，只會讓身體更失衡。

2.善用「五味」調理臟腑，過與不及都不好

「五味」對應不同臟腑，各有其功效。黃建翰分析：

酸味（如烏梅、山楂）

入肝，能收斂固澀，適合易冒汗、夜尿多者，但胃酸過多者應少吃。

苦味（如苦瓜、蓮子心）

入心，能清熱燥濕，適合有口臭、長痘等濕熱體質者，但脾胃虛寒者不宜過食。

甘味（如紅棗、山藥）

入脾，能補益和中，但過量食用易生痰濕、妨礙消化。

辛味（如薑、蔥、辣椒）

入肺，能發散行氣，有助驅散風寒，但上火、陰虛者應節制。

鹹味（如海帶、牡蠣）

入腎，能軟堅散結、潤下，但高血壓、腎功能不佳者需嚴格限量。

黃建翰說，性與味的應用關鍵在於「適度」，並搭配當季氣候調整，如夏天可略增涼性，冬天則多些溫性食材。

食物的五味──酸、苦、甘、辛、鹹。（圖／馬光醫療網提供）

2道日常溫補食譜：川芎紅酒燉蘋果、紫蘇梅茶凍

黃建翰推薦2道居家就能完成的平衡食譜：

川芎紅酒燉蘋果：屬溫性辛甘，能活血行氣、養顏。

作法：將川芎熬湯後與紅酒、蘋果燉煮即可。

紫蘇梅茶凍：屬平涼酸甘，能潤肺開胃。

作法：用紫蘇葉、烏梅煮茶，加入蜂蜜與吉利丁，冷藏成凍。（註：孕婦、慢性病患者食用前請先諮詢中醫師。）

蘋果和梅子是可以列入常態溫補之食材。（圖／馬光醫療網提供）

黃建翰提醒，現代人飲食複雜，最常見問題是「雜食性寒熱失衡」，例如一邊吃麻辣鍋（熱），一邊喝冰啤酒（寒）。他建議，日常可把握「不要純吃極寒或極熱食物，多用甘平食材（如米飯、山藥）中和」的原則。若不確定自身體質，或吃了仍有不適，建議尋求專業中醫師辨證，才能打造最適合個人狀態的飲食藍圖，讓每一口食物都成為健康的助力。

◎ 圖片來源／馬光醫療網．達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／黃建翰中醫師

