蘋果牽手Google！導入Gemini成Siri底層模型，AI大改版估今年內上線
重點一：蘋果與 Google 簽訂多年合作，採用 Gemini 與雲技術作為 Apple Foundation Models 基礎，支援今年 Siri 大改版。
重點二：模型在裝置與蘋果私有雲（Private Cloud Compute）上運行；蘋果稱與 OpenAI 整合 ChatGPT 未更動。
重點三：Google母公司Alphabet市值曾短暫越過4兆美元（約新台幣12.6兆元），顯見市場看好 Google 的 AI 佈局。
蘋果與 Google 敲定多年 AI 合作，確定以 Google 的 Gemini 與雲端技術，成為 Apple Foundation Models 的底層。蘋果強調，新模型將在本機與私有雲端運算（Private Cloud Compute）上執行，以守住隱私；同時也表示目前與 OpenAI 整合 ChatGPT 的協議不變。
簡言之，這次合作的核心在於 Google 提供 Gemini 系列模型與雲端能力，讓蘋果用來打底「Apple Foundation Models」，直接加速今年 Siri 的重大改版。
實際體感上，使用者可望在 iPhone、iPad 等裝置上，獲得更好的語意理解、推理與生成能力，同時維持一貫的隱私承諾。至於「誰來回答哪類問題」，據《CNBC》報導，現階段蘋果仍保留 ChatGPT 路由，目前尚不清楚與Google的合作將對 ChatGPT 的未來整合產生何種影響。
目前蘋果與Google的商業條款未公開。但據先前《彭博》報導，蘋果可能每年支付約10億美元（約新台幣317億元）採用 Google 的 AI 能力，但這數字尚未獲官方證實。
值得注意的是，在Google宣布與Apple合作的貼文內，特斯拉執行長、旗下擁有xAI的馬斯克留言指出，「讓Google同時掌握基礎模型、再加上其在行動作業系統（Android）與瀏覽器（Chrome）的主導地位，構成了不合理的權力集中。」
蘋果加速補課！迎來Gemini為Siri撐腰
在生成式 AI 競賽中，蘋果的步調一直被批評偏保守，Siri 表現也被視為落後同業。這次與 Google 深度結盟，被市場解讀為加速補課、把行動端 AI 體驗拉到新檔次。對 Google 來說，能為蘋果的基礎模型與 Siri 提供技術底座，等於把模型、雲端與自家加速器生態串成更完整的「全棧」故事。
消息公布後，Alphabet 盤中一度站上4兆美元市值關卡，顯示投資人對其 AI 佈局的信心回溫。監管面向則不容忽視：Google 先前的搜尋壟斷案曾讓其與蘋果的預設搜尋合作蒙上陰影，但去年9月的判決並未走向最嚴厲的拆分，等於為此類大型合作保留空間。
果在人事與組織層面，蘋已調整 AI 線的領導結構：Vision Pro 團隊主管 Mike Rockwell 接手 AI 舵位，前 AI 主管 John Giannandrea 則於上月離開公司。
從生態策略看，蘋果除了與 Google合作，也延續與 OpenAI 的整合，並探索和 Anthropic、Perplexity 等夥伴協作。執行長 Tim Cook 先前提到，未來將陸續上線更多 AI 公司合作，意在以「多供應來源」確保能力覆蓋與風險分散，同時把隱私架構與產品體驗並行推進。
整體而言，蘋果以務實的技術採購結合內部系統重構，讓 Siri 今年的升級不只是「更會聊天」，而是更能理解人、做得成事。
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
