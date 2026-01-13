蘋果牽手Google！導入Gemini成Siri底層模型，AI大改版估今年內上線

重點一：蘋果與 Google 簽訂多年合作，採用 Gemini 與雲技術作為 Apple Foundation Models 基礎，支援今年 Siri 大改版。

重點二：模型在裝置與蘋果私有雲（Private Cloud Compute）上運行；蘋果稱與 OpenAI 整合 ChatGPT 未更動。

重點三：Google母公司Alphabet市值曾短暫越過4兆美元（約新台幣12.6兆元），顯見市場看好 Google 的 AI 佈局。

蘋果與 Google 敲定多年 AI 合作，確定以 Google 的 Gemini 與雲端技術，成為 Apple Foundation Models 的底層。蘋果強調，新模型將在本機與私有雲端運算（Private Cloud Compute）上執行，以守住隱私；同時也表示目前與 OpenAI 整合 ChatGPT 的協議不變。

簡言之，這次合作的核心在於 Google 提供 Gemini 系列模型與雲端能力，讓蘋果用來打底「Apple Foundation Models」，直接加速今年 Siri 的重大改版。

實際體感上，使用者可望在 iPhone、iPad 等裝置上，獲得更好的語意理解、推理與生成能力，同時維持一貫的隱私承諾。至於「誰來回答哪類問題」，據《CNBC》報導，現階段蘋果仍保留 ChatGPT 路由，目前尚不清楚與Google的合作將對 ChatGPT 的未來整合產生何種影響。

目前蘋果與Google的商業條款未公開。但據先前《彭博》報導，蘋果可能每年支付約10億美元（約新台幣317億元）採用 Google 的 AI 能力，但這數字尚未獲官方證實。

值得注意的是，在Google宣布與Apple合作的貼文內，特斯拉執行長、旗下擁有xAI的馬斯克留言指出，「讓Google同時掌握基礎模型、再加上其在行動作業系統（Android）與瀏覽器（Chrome）的主導地位，構成了不合理的權力集中。」

蘋果加速補課！迎來Gemini為Siri撐腰

在生成式 AI 競賽中，蘋果的步調一直被批評偏保守，Siri 表現也被視為落後同業。這次與 Google 深度結盟，被市場解讀為加速補課、把行動端 AI 體驗拉到新檔次。對 Google 來說，能為蘋果的基礎模型與 Siri 提供技術底座，等於把模型、雲端與自家加速器生態串成更完整的「全棧」故事。

消息公布後，Alphabet 盤中一度站上4兆美元市值關卡，顯示投資人對其 AI 佈局的信心回溫。監管面向則不容忽視：Google 先前的搜尋壟斷案曾讓其與蘋果的預設搜尋合作蒙上陰影，但去年9月的判決並未走向最嚴厲的拆分，等於為此類大型合作保留空間。

果在人事與組織層面，蘋已調整 AI 線的領導結構：Vision Pro 團隊主管 Mike Rockwell 接手 AI 舵位，前 AI 主管 John Giannandrea 則於上月離開公司。

從生態策略看，蘋果除了與 Google合作，也延續與 OpenAI 的整合，並探索和 Anthropic、Perplexity 等夥伴協作。執行長 Tim Cook 先前提到，未來將陸續上線更多 AI 公司合作，意在以「多供應來源」確保能力覆蓋與風險分散，同時把隱私架構與產品體驗並行推進。

整體而言，蘋果以務實的技術採購結合內部系統重構，讓 Siri 今年的升級不只是「更會聊天」，而是更能理解人、做得成事。

延伸閱讀：

資料來源：CNBC、The Verge

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

