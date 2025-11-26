蘋果王者歸來？機構：2029年前穩居全球霸主
[NOWnews今日新聞] 根據研究機構Counterpoint Research指出，受惠於iPhone 17強勁銷售與換機潮推動下，蘋果有望在睽違十多年後，今年首度超越三星電子，重新奪回全球最大手機製造商寶座。Counterpoint並預期，蘋果直到2029年都將一直保持全球第一大手機銷售霸主的地位。
報告指出，9月正式上市的iPhone 17系列在全球主要市場交出雙位數成長成績，無論是高階旗艦機種或相對親民的子系列，均成功吸引大批用戶從舊款iPhone與安卓陣營轉換，尤其在美國本土及中國市場都取得巨大的成功，帶動蘋果今年整體iPhone出貨量預估年增10%，明顯勝過三星預估成長4.6%。
今年整體智慧手機市場預料擴大3.3%，其中蘋果市佔率預計達到19.4%，這將是該公司自2011年以來首次位居榜首。
Counterpoint分析師Yang Wang表示，除了iPhone 17系列在市場上反響極佳外，推動上調出貨展望的關鍵因素在於換機週期正接近轉捩點，在新冠疫情購機潮期間購買智慧手機的消費者現在進入更新換代階段。此外，2023年至2025年第二季間，二手iPhone的銷量達3.58億支，這些用戶未來幾年也可能升級到新款iPhone。
研調機構並看好蘋果未來有機會進一步擴大領先差距。市場傳出，蘋果預計2026年推出可折疊iPhone，並同步導入更親民售價的iPhone 17e，以擴大中階價位帶滲透率；2027年還規劃對iPhone進行一次「大改款」的外觀與設計革新，若相關產品節奏如期落地，Counterpoint預估蘋果至少可一路穩坐全球第一手機品牌至2029年。
在基本盤需求改善支撐下，蘋果10月表示，整體銷售成長明顯快於原先預期，年底假日旺季營收有望逼近1400億美元歷史高位。市場人士指出，蘋果重奪全球手機龍頭，除了強化其在生態系與服務收入的議價能力外，也將持續利多關鍵供應鏈廠商，包括高階晶片代工、相機鏡頭、機殼與組裝等相關台廠與亞洲供應商的中長線評價空間。
