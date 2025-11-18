蘋果用戶注意！LINE官方示警1功能卡了 解決方法曝光

蘋果用戶的LINE近日傳出災情，在手機APP上，可能會出現開啟支援中心後，難以退出，或是退出畫面持續讀取中，無法顯示自己前往頁面的情況。對此，LINE官方也公布處理辦法，用戶將iOS版LINE應用程式升級到15.18.0版，即可解決。

LINE官方在支援中心發布最新通知，表示部分iOS版LINE發生支援中心頁面呈現讀取中的問題。官方指出，透過LINE應用程式內的設定圖示開啟支援中心時，點選畫面左上方的回上頁圖示後，畫面可能會出現一直顯示讀取中的圖示，而無法順利回到顯示頁面。

LINE官方指出，該問題已於最新版本（iOS版LINE應用程式15.18.0）修正完畢，呼籲用戶升級LINE應用程式並使用最新版本。

針對用戶在LINE上若碰到各種問題，LINE官方也提醒，於LINE應用程式內依序點選「設定圖示」＞畫面上方「搜尋圖示」並輸入關鍵字，即可查詢支援中心頁面內所提供的資訊。

若是確認過支援中心的說明後若仍無法改善狀況，可以透過下方的「與我們聯絡」表格來函諮詢。依據用戶諮詢的內容，客服中心可能需要數小時至數天的時間才能完成答覆。LINE官方強調，選項回答錯誤或提供的資訊不足，都可能造成客服中心延遲回信時間，且僅受理發生問題的「用戶本人」來信提出的諮詢。

