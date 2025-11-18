蘋果用戶注意！LINE官方示警1功能卡了 解決方法曝光
蘋果用戶的LINE近日傳出災情，在手機APP上，可能會出現開啟支援中心後，難以退出，或是退出畫面持續讀取中，無法顯示自己前往頁面的情況。對此，LINE官方也公布處理辦法，用戶將iOS版LINE應用程式升級到15.18.0版，即可解決。
LINE官方在支援中心發布最新通知，表示部分iOS版LINE發生支援中心頁面呈現讀取中的問題。官方指出，透過LINE應用程式內的設定圖示開啟支援中心時，點選畫面左上方的回上頁圖示後，畫面可能會出現一直顯示讀取中的圖示，而無法順利回到顯示頁面。
LINE官方指出，該問題已於最新版本（iOS版LINE應用程式15.18.0）修正完畢，呼籲用戶升級LINE應用程式並使用最新版本。
針對用戶在LINE上若碰到各種問題，LINE官方也提醒，於LINE應用程式內依序點選「設定圖示」＞畫面上方「搜尋圖示」並輸入關鍵字，即可查詢支援中心頁面內所提供的資訊。
若是確認過支援中心的說明後若仍無法改善狀況，可以透過下方的「與我們聯絡」表格來函諮詢。依據用戶諮詢的內容，客服中心可能需要數小時至數天的時間才能完成答覆。LINE官方強調，選項回答錯誤或提供的資訊不足，都可能造成客服中心延遲回信時間，且僅受理發生問題的「用戶本人」來信提出的諮詢。
其他人也在看
打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新
通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
第一次用手機是什麼型號？大票網友「點名一手機」：傳說級
你還記得自己用的第一支手機是什麼型號嗎？隨著時代變遷，人手一支智慧型手機越來越普遍，有網友也忍不住好奇「大家第一次用手機是什麼型號？」掀起大票網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 20 小時前
三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除
[Newtalk新聞] 隨著科技發展不斷進步，民眾對於資訊安全的關注程度也日益提升，越來越多民眾將保護個人資安視為使用電子產品的優先事項。近期有外媒爆料稱，在中東地區販賣的部分三星產品中，裝有幾乎無法被刪除、持續蒐集用戶個人資訊的以色列間諜軟體「AppCloud」。雖然許多網友針對以色列間諜軟體可能造成的資安風險表示擔憂，但截至目前為止，三星仍尚未針對相關指控進行表態。 根據卡達媒體《半島電視台》報導，總部位於黎巴嫩首都貝魯特、長期關注西亞與北非地區數字安全的非政府組織「社群媒體交流會」( SMEX ) 近期再次三星的產品提出指控，認為該公司在旗下的 Galaxy A 系列與 M 系列手機中，預先裝有「AppCloud」這個以色列間諜軟件，且無法透過傳統方法禁用或解除安裝，對三星手機用戶的資訊安全造成巨大的威脅。不過這項報導尚未獲得證實。 報導稱，「AppCloud」是由以色列 IronSource 研發的手機 APP ，可用於下載其他存在於商店內的 APP 應用程式。然而，「AppCloud」卻在協助用戶下載 APP 的同時，暗中蒐集用戶的個人資料與偏好，對三星手機用戶的資訊安全造成新頭殼 ・ 14 小時前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 10 小時前
鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍
人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。鏡報 ・ 1 天前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」
華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。Yahoo Tech ・ 1 天前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」EBC東森新聞 ・ 18 小時前
蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議
Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。Yahoo Tech ・ 1 天前
濕冷轉乾冷！ 最凍時間未到「這兩天」注意｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
macOS Tahoe 26.2測試版導入「Edge Light」功能，讓MacBook螢幕秒變視訊補光燈
蘋果稍早釋出了macOS Tahoe 26.2開發者測試版 (Developer Beta)，此次更新中被發現的一項名為「Edge Light」 (邊緣光效)的新功能，將能解決視訊會議時的光源痛點問題。Mashdigi ・ 5 小時前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！
【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善蘋果迷 ・ 20 小時前
是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合感測與通訊技術
（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。中央社 ・ 1 天前
OPPO Reno15系列揭曉，導入天璣8450處理器、2億畫素主鏡頭與6500mAh大電池
OPPO稍早更新旗下銷量主力機種Reno系列，正式推出包含Reno15與Reno15 Pro兩款設計的Reno15系列機種。此次新機外觀導入了獨特的「星光蝴蝶結」設計，全系列搭載聯發科天璣8450處理器、2億畫素主鏡頭，並且在軟體介面面加入Live Photo出圈拼圖的AI影像新玩法。Mashdigi ・ 6 小時前
高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器
高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的NCool3c ・ 1 天前
阿里巴巴AI助手「千問app」上線 立即塞爆網路
大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app中廣新聞網 ・ 1 天前
【開箱】ROG Xbox Ally X 開箱：Windows 掌機介面大進化
你是打電腦遊戲長大的嗎？不管是在家搶電腦，還是跟同學一起去打咖，PC 遊戲佔了很多人回憶中美好的一部分[emoji]8J+lsA==[/emoji]，只可惜電腦這麼大一台，要玩電獺少女 ・ 15 小時前
DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈
今時今日運動相機還能如何進化？DJI 的答案是向手機廠取經，於是在新鮮出爐的 Osmo Action 6 上，我們看到了 1/1.1 吋方形感光器和 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭。Yahoo Tech ・ 5 天前
資安院：資安防護仍須強化 應透過弱點掃描強化管理
（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。中央社 ・ 1 天前
專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率
Acer TravelMate X4 14 AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 5、97 TOPS AI 算力，主打輕薄高效、軍規耐用與企業級安全，成為混合辦公最強 AI 商務筆電選擇！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 19 小時前
三星推出Galaxy Tab A11+萬元內Android平板 主打11吋大螢幕與支援AI智慧功能
三星的Android平板產品提供自旗艦到平價、從大螢幕到一手可掌握的廣泛產品類型，其中Galaxy Tab A9+是在相當受消費者歡迎的高CP值平板，也是台灣連續兩年AndroidCool3c ・ 1 天前