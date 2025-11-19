蘋果用戶注意！LINE1功能傳災情 官方曝修復方法 這幾款iPhone遭淘汰

科技中心／王文承報導

蘋果用戶近日在使用LINE時傳出災情，開啟支援中心後，無法退回上一頁，或退出畫面時持續讀取中，導致無法查看自己前往的頁面。

蘋果用戶近日在使用LINE時傳出災情，開啟支援中心後，無法退回上一頁，或退出畫面時持續讀取中，導致無法查看自己前往的頁面。對此，LINE官方公布了解決方法，用戶只需將iOS版LINE升級至15.18.0，即可解決此問題。

LINE官方在支援中心公告，部分iOS版LINE使用者在進入支援中心頁面時，會遇到畫面持續讀取中、無法返回的情況。使用者從LINE應用程式內點選「設定圖示」進入支援中心，再按左上角返回鍵時，畫面可能無法正常跳回前一頁。

官方表示，此問題已在最新版本（iOS版 LINE15.18.0）修正，建議用戶立即升級LINE應用程式。

LINE官方提醒，用戶可依序點選「設定圖示」後，再點畫面上方「搜尋圖示」，輸入關鍵字，即可查詢支援中心提供的各項資訊。若確認過支援中心說明後仍無法改善問題，可透過「與我們聯絡」表格向客服諮詢。依據用戶諮詢內容，客服可能需要數小時至數天完成回覆。若不清楚登入所需的LINE帳號資訊，可選擇「不登入並繼續操作」。官方強調，若選項回答錯誤或提供資訊不足，可能造成回覆延遲，且客服僅受理「發生問題的用戶本人」提出的諮詢。

另外，LINE官方日前也公告，將停止支援13.20.0以下版本的應用程式。若用戶無法將LINE更新至13.21.0以上版本，將無法再使用LINE傳訊息或進行通話。其中，iPhone 6、iPhone 6 Plus、第一代iPhone SE等舊機型，多數最高僅能升級至iOS 12，因此未來將無法再使用LINE。

