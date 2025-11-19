蘋果用戶遇LINE卡頓 官方祭出「1招」可排除問題

生活中心／李筱舲報導

LINE是許多台灣民眾日常使用的通訊軟體。最近有部分LINE用戶反應，使用iPhone開啟LINE的「支援中心」頁面時，會出現卡頓的情形，畫面會停在讀取中的圖示，無法順利載入頁面。對此，LINE於昨（18）日公告，建議用戶將iOS版的LINE APP更新至最新版本，就可解決此問題。





蘋果用戶注意！LINE支援中心卡在「讀取中」 官方祭出「這1招」可排除問題

近期iPhone使用者反應，在使用LINE的支援中心時，畫面會停在讀取中，頁面無法正常開啟。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

廣告 廣告

近期不少iPhone使用者反應，進入LINE的支援中心後，畫面會一直停留在讀取中，無法正常開啟。LINE官方也於昨（18）日在支援中心發布通知，LINE表示，部分用戶反應，近期在使用應用程式點擊「設定」開啟「支援中心」時，點選畫面左上方的「返回鍵」後，畫面會一直顯示「讀取中」，無法順利顯示頁面。

蘋果用戶注意！LINE支援中心卡在「讀取中」 官方祭出「這1招」可排除問題

LINE官方也於昨（18）日在支援中心發布通知，回應問題河堤出解決方案。（圖／翻攝畫面）

針對此問題，LINE官方調查後發現，若iOS用戶的LINE版本低於15.18.0，就會發生上述問題。LINE目前也將問題修正完畢，建議iOS用戶將LINE更新至15.18.0版，就能降低問題發生的機率。LINE也提醒用戶，若應用程式使用上，有遇到任何支援中心無法解決的問題，用戶可透過「與我們聯絡」表格向官方諮詢，客服中心在數小時至數天的時間能完成答覆。

原文出處：蘋果用戶注意！LINE支援中心卡在「讀取中」 官方祭出「這1招」可排除問題

更多民視新聞報導

外國人最愛夜市出爐！饕客讚「冠軍」：就愛經典小吃

從《阿凡達》到民視虛擬棚！王政堯傳授好萊塢級技術

台南凶宅4個月漲 30 萬！網傻眼：怎麼敢加價？

