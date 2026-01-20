蘋果病不只小孩會得！成人關節痛折磨，孕婦恐危及胎兒
近期台中一名11歲女童因感染B19微小病毒，俗稱的「蘋果病」，引發急性心肌炎，導致多重器官衰竭，不幸身亡，再次引發民眾對這個疾病的關注。醫師提醒，這個傳染性紅斑疾病不是小孩的專利，成人也會感染，而且常伴隨嚴重關節疼痛，甚至影響日常工作，而孕婦感染則可能導致胎兒水腫，嚴重可能致命，絕對不容忽視。
什麼是蘋果病？
蘋果病由微小病毒B19（Parvovirus B19）引起，感染後兒童臉頰會出現鮮紅斑疹，像蘋果般紅，因此得名。衛福部指出，病毒主要透過飛沫與密切接觸傳播，潛伏期約4到20天。兒童感染初期可能出現輕微發燒或感冒症狀，隨後手腳或軀幹出現網狀紅疹，通常一週內自行消退。
成人與兒童症狀差異
成人感染時，較少出現臉部紅斑，反而是出現關節痛、腫脹及類風濕症狀，女性更為常見，有時可能持續數週，甚至數月。成人若出現異常症狀，也可能影響日常生活與工作，需要及早就醫。
孕婦感染的潛在危險
孕婦感染B19病毒風險尤其高。產科醫師蘇怡寧表示，病毒可透過胎盤攻擊胎兒紅血球母細胞，可能導致胎兒嚴重貧血、水腫或胎死腹中。研究顯示，孕期感染約有3成會傳染給胎兒，但真正出現嚴重併發症的比例約5到10%，孕婦早期感染風險最高。醫師建議孕婦勤洗手、避免接觸疑似感染兒童，若出現紅疹或關節痛，應立即就醫。
如何預防與治療
目前尚無特效抗病毒藥物或疫苗，治療以對症緩解為主，包括休息、補充水分及止痛。高風險族群尤其是孕婦，應落實防護措施，早期就醫以降低嚴重併發症發生。成人若關節疼痛影響日常生活，也應向醫師諮詢適合的止痛方式。
