蘋果病現蹤！11歲女童染B19喪命 疾管署：併發心肌炎致死率達3成

台中一名11歲女童感冒、咳嗽1個月，外出突然大叫一聲昏迷，急救兩天後不治，疑感染「B19病毒」導致。疾管署今指出，此案曾通報流感重症，但最後檢測為陰性，B19病毒非法定傳染病，一般症狀輕微，可自行痊癒，但仍有罕見致死病例，多為併發病程快速的心肌炎，致死率高達3成。

針對外界關注「B19微小病毒」，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，B19病毒不是我國法定傳染病，日本、美國、歐洲部份國家有列為監測項目，日本2025年有一波較大疫情，今年則較去年同期低，年齡層以3～5歲、6～9歲最多。

疾管署疫情中心副主任李佳琳。（李念庭攝）

疾管署防疫醫師林詠青說明，此病毒一般造成的症狀輕微，可自行痊癒，傳染途徑與一般呼吸道傳染病類似，為飛沫傳染，暴露病毒約4～14天會開始出現症狀，典型症狀為臉部出現鮮紅色皮疹，因此日本又稱為「蘋果病」，也就是台灣所稱的「傳染性紅斑」。

林詠青說，小朋友感染B19病毒，一開始可能出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等類似感冒症狀，以及臉部鮮紅色皮疹，疹子可能會癢、延伸到軀幹四肢；成人則較少見疹子，會出現關節痛、關節炎症狀，一般都會自行痊癒。

不過，B19病毒也可能侵犯到其他器官系統，高風險族群包括本身有血液疾病者，可能影響造血系統，造成嚴重貧血；本身免疫功能低下者，感染期間可能拉長，身體難以清除病毒；孕婦感染則可能造成胎兒貧血、胎兒水腫甚至死胎。

林詠青指出，以往研究發現，B19病毒可能造成心臟、神經、肝腎方面問題，造成心肌炎、腦炎、腦膜炎、肝炎、腎臟發炎，過去致死狀況最常見為「心肌炎」，心肌炎病程變化快速，致死率高達3成；若嚴重貧血、肝炎肝衰竭，也有致死可能性。

林詠青強調，B19病毒自己會痊癒，僅少部分慢性血液疾病、免疫低下族群、及孕婦，重症機會較高；罕見致死狀況較多因素為心肌炎，致死率高、病程也快。由於B19微小病毒沒有特效藥也沒有疫苗，只能靠支持性治療，並透過日常勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節等，避免飛沫感染。

