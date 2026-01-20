蘋果病釀心肌炎致死率3成

防疫醫師林詠青說明微小病毒B19典型症狀。 （記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

台中一名11歲女童猝死案，引發關注。疾管署20日證實女童流感檢驗結果為陰性；至於外傳女童檢出微小病毒B19陽性，疑似引發急性心肌炎。防疫醫師林詠青說明，微小病毒B19非法定傳染病，感染絕大多數症狀輕微，可自行痊癒，但血液疾病、免疫低下、孕婦等3類人，出現嚴重併發症風險高，尤其是心肌炎致死率可達3成。

針對女童因感染微小病毒B19猝死，林詠青表示，B19病毒傳染途徑跟其他常見呼吸道疾患相同，主要是飛沫傳染，曝露後4至14天會出現有症狀，但也有人完全沒有症狀，且症狀是輕微，大部分可以自行痊癒。

廣告 廣告

B19最典型症狀，就是在日本被稱為「蘋果病」的傳染性紅斑症，症狀包括：發燒、頭痛、肌肉疼痛，十分類似感冒，而兩頰的皮疹可能發癢，有時會延伸至四肢；成人感染則少見疹子，通常以關節痛、關節炎症狀為主，多數會自行痊癒。

不過，林詠青提醒，包括：孕婦、慢性血液疾病患者以及免疫功能低下者等3族群，有3類族感染後可能會有比較嚴重後遺症與併發症，如孕婦感染，可能造成胎兒貧血、水腫，甚至死胎；慢性血液疾病會影響造血系統，出現嚴重貧血，慢性貧血也會讓症狀更嚴重；其次是本免疫功能低下，症狀也會比較嚴重。

以往研究發現，B19可能併發心臟、神經及肝、腎併發症，但致死案例非常罕見，其中最危險的就是心肌炎，致死率可達3成，且往往病程快速。另外，若併發嚴重肝衰竭也可能致死。

由於B19目前沒有特效藥也沒有疫苗，林詠青強調，治療主要以支持性療法為主，預防方式則與其他呼吸道傳染病相同，首重勤洗手、戴口罩，高風險族群更要避免跟有呼吸道症狀者接觸。