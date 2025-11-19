「蘋果病」三階段病程一次看 兒科醫師示警：透過飛沫接觸傳染

【緯來新聞網】日本近期爆發流感，同時孩童間的傳染性紅斑（俗稱蘋果病）病例也出現上升趨勢，台灣也觀察到有小朋友在旅日返國後出現感染狀況，台灣兒科醫師顏俊宇指出，診間近期出現多起蘋果病病例，呼籲孕婦、罹患溶血性疾病者與免疫功能較弱的族群特別注意。

「蘋果病」確診個案變多。（圖／翻攝FB）

一名5歲男童從日本返台兩週後，臉頰與手臂紅疹未退，且伴隨輕微發燒與感冒症狀。經診斷後，排除猩紅熱與其他需抗生素治療的感染病症，研判為俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑。



傳染性紅斑，又名「第五病」，主要影響5至15歲孩童，典型症狀為雙頰泛紅，彷彿被拍打過，且後續可能出現蕾絲狀紅疹，多分布於手臂與身體。此病由B19細小病毒引起，透過飛沫或接觸方式傳播，最具傳染力的時期是皮疹出現前的一週。



病程一般分為三階段：初期出現低燒與喉嚨不適；接著雙頰泛紅並出現網狀紅疹；後期皮疹可能反覆出現，受情緒、陽光或熱水影響會加劇。大多數病例可自行痊癒，僅需休息與退燒藥等支持性療法，後續也多可獲得終身免疫。



儘管如此，顏俊宇提醒，懷孕中的女性若感染，可能影響胎兒健康；溶血性疾病患者如G6PD缺乏症或地中海型貧血者，則可能誘發再生不良性貧血；免疫功能不全者則可能面臨長期病程與貧血問題。



隨著日本多地病例攀升，台灣近期也出現旅遊後相關個案。根據統計，山形縣已連續31週通報數超出警戒線。當地衛生單位呼籲民眾加強個人衛生措施，包括勤洗手、佩戴口罩及維持通風，以降低感染風險。

台灣兒科醫師顏俊宇發文說明蘋果病。（圖／翻攝FB）

