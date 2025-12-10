「蘋果病」悄悄回歸！醫師一天遇2例 曝：像被打兩巴掌

傳染性紅斑症又稱「蘋果病」近期再度出現，兒科醫師提醒民眾，患者臉頰紅腫狀似「被打了兩巴掌」，常被誤認為凍傷或過敏，應提高警覺。

徐嘉賢醫師在臉書發文指出，冬季時節出現的蘋果臉，許多人直覺認為是凍傷或天氣因素所致，但實際上可能是微小B19病毒（parvovirus B19）感染引起。徐醫師表示，日前診間接診的小女孩（經家長同意分享照片）因皮膚出疹就醫，初期疹子從四肢開始，逐漸向上蔓延，而後四肢疹子消退。

「讓我特別留意的是，小女孩臉頰呈現的紅腫狀態，就像被打了兩巴掌一樣。」徐嘉賢醫師解釋，這種症狀既非蕁麻疹，也非單純過敏或凍傷，而是B19病毒感染所致。

該病毒引發的紅疹有專門名稱「傳染性紅斑症」（erythema infectiosum），徐醫師特別提醒，民眾不要與紅斑性狼瘡混淆，「這並非會傳染的紅斑性狼瘡」。由於蘋果病症狀與一般感冒相似，加上臉頰紅腫常被忽視，因此許多人對此認知不足。

徐嘉賢醫師透露，僅在一天內便陸續診治兩位蘋果病患者，因此特別提醒大眾提高警覺。針對治療方式，他表示：「大部分都是症狀治療，觀察精神活動力即可。」

蘋果病與一般感冒症狀相似，但最明顯的特徵是臉頰紅腫，如同被打巴掌般。由於冬季氣溫低，許多人容易將此症狀誤認為單純的凍傷或天氣因素，導致延誤診斷。醫師建議，若發現孩童出現類似症狀，應及時就醫確認，以免與其他皮膚疾病混淆。

