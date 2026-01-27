蘋果發布新一代AirTag 定位尋找距離.音量提升50%

蘋果（Apple ）無預兆宣布推出新一代「AirTag」，具備更廣泛的尋找範圍，以及更響的揚聲器，讓定位、尋找物品變得更加容易；新款自1/26起供貨，售價與前一代相同，單件售價 NT$990，四件裝售價 NT$3,390，apple.com/tw 及 Apple Store app 提供免額外費的個人化鐫刻服務。

蘋果說明，新版 AirTag 採用 Apple 第二代超寬頻晶片，與 iPhone 17 全系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3，以及 Apple Watch Series 11 所搭載的晶片相同，讓定位變得前所未有地容易。「精確尋找」功能可透過觸覺、視覺與音訊回饋，引導使用者找到物品，適用距離最遠比前一代長 50%。升級後的藍牙晶片也擴大了可定位物品的距離範圍。

新版AirTag的「精確尋找」比前一代距離長50%。圖／翻攝自Apple官網

此外，使用者首次可在 Apple Watch Series 9 或後續錶款，或 Apple Watch Ultra 2 或後續錶款上使用「精確尋找」功能來找到 AirTag，強大的體驗延伸至手腕上。

還有新一代AirTag在內部設計更新後，音量比前一代提升 50%，讓使用者最遠可在過去兩倍的距離聽見 AirTag 的聲音。搭配進化的「精確尋找」功能與全新特色的提示音，讓使用者更容易找到重要物品，例如深藏在沙發縫隙間的鑰匙，或是出門時要帶走的錢包。

AirTag 可讓使用者每天掌握自身物品的動向。圖／翻攝自Apple官網

蘋果強調，全新 AirTag 為追蹤物品而設計，而非用於追蹤人或寵物，並納入一系列業界首創的防護措施，防止不必要追蹤。這些措施包括跨平台提醒，並頻繁變更的獨特藍牙識別碼。



