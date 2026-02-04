蘋果發布Xcode 26.3！內建「Claude+Codex」AI代理神助手，一條龍包辦寫碼到測試

重點一：蘋果發布 Xcode 26.3，正式支援 agentic coding，內建整合 Anthropic 的 Claude Agent 與 OpenAI 的 Codex。

重點二：AI 代理可自主分解任務、建立檔案、執行測試並修復錯誤，大幅提升開發效率。

重點三：透過 Model Context Protocol 開放標準，開發者可整合任何相容的 AI 代理工具。

蘋果周二宣布推出 Xcode 26.3，正式將 agentic coding（代理編程）帶入其官方開發工具。此次更新內建整合了 Anthropic 的 Claude Agent 與 OpenAI 的 Codex，讓開發者能直接在 Xcode 中使用這些 AI 代理工具，並能透過自然語言指令交付複雜任務。

廣告 廣告

這是繼去年 Xcode 26 引入 ChatGPT 與 Claude 支援後，蘋果在 AI 輔助開發領域的又一大躍進。

AI 代理自主作業，從規劃到測試一手包

有別於過去的簡單編碼輔助，agentic coding 讓 AI 可以更自主地進行開發工作。Claude Agent 與 Codex 現在可以在整個開發生命週期中協作，包括搜尋文件、分析檔案結構、更新專案設定，甚至能透過 Xcode Previews 視覺化驗證工作，接著進行多次建置以修復問題。

具體來說，開發者只需在左側的提示框中用自然語言告訴代理想要打造什麼樣的專案或需要做什麼修改。例如，他們可以指示 Xcode「在應用程式中加入使用某個蘋果框架的功能，並說明它應該如何呈現和運作」。

AI 代理會將任務分解成更小的步驟，讓開發者輕鬆看到發生了什麼，以及程式碼如何變化。它會先尋找所需的文件再開始編碼，並且在程式碼中以視覺化方式突顯顯示變更；專案變更歷程則讓開發者能了解幕後發生了什麼。蘋果認為，這種透明度對學習編程的新手特別有幫助。

工作結束時，AI 代理會驗證它建立的程式碼是否按預期運作。若有錯誤或警告，代理會持續工作，直到解決所有問題。最後，代理會提供一份所有過程的摘要，讓開發者對實作有清晰的全貌。

蘋果深度優化，確保代理高效運行

為了這次發布，蘋果表示已與 Anthropic 和 OpenAI 密切合作，設計全新的使用體驗。具體而言，蘋果在優化 token 使用量和工具呼叫方面做了大量工作，以確保代理在 Xcode 中高效運行。

Xcode 利用 Model Context Protocol（MCP）將其功能開放給代理，並將它們與其工具連接起來。這意味著 Xcode 現在可以與任何外部、相容 MCP 的代理一起工作，進行專案探索、變更、檔案管理、預覽與片段檢視，以及訪問最新文件。

蘋果全球開發者關係副總裁 Susan Prescott 表示：「在蘋果，我們的目標是製作能將業界領先技術直接放到開發者手中的工具，以便他們可以打造最好的應用程式。Agentic coding 大幅提升了生產力和創造力，簡化了開發工作流程，讓開發者可以專注於創新。」

簡化設定流程，並保留完整控制權

開發者只需在 Xcode 設定中點擊一次即可新增代理，並且當 AI 公司發布更新時，代理能夠自動更新。開發者需要設定 Anthropic 或 OpenAI 帳戶才能使用這些編碼工具，並依據 API 使用量付費。

在同一個專案中切換代理非常簡單，讓開發者能夠靈活地選擇最適合特定任務的代理。在任何時候，開發者都可以回到代理或模型修改之前的狀態，因為 Xcode 會在每次代理進行變更時建立節點。這讓開發者可以選擇撤銷不需要的結果，或嘗試多種引入新功能的方式。

Xcode 26.3 目前以 release candidate 版本提供給所有 Apple Developer Program 成員，很快就會在 App Store 上正式發布。蘋果也將於周四在開發者網站上舉辦「code-along」工作坊，教導用戶如何使用 agentic coding 工具。

延伸閱讀：「你想賣糖水，還是改變世界？」從一筆和Google的交易，看蘋果為何正在失去創新

蘋果 AirTag 2 實用度大升級！精準查找範圍增加50%，Apple Watch 也能直接尋物

資料來源：蘋果官方、TechCrunch、CNBC、MacRumors

本文初稿為 AI 編撰，整理、編輯 / 李先泰