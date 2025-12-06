蘋果發生什麼事？4位核心高管「72小時內無預警接連離職」

根據科技媒體《Wccftech》報導，蘋果公司近期陷入高層人事風暴，在過去約72小時內，已有4位核心高管相繼宣布離職。事實上，在過去一年，已有多位高層主管離職，另有數十人跳槽至競爭對手。目前，蘋果正面臨一波高層離職潮，不僅可能對領導層造成衝擊，也可能影響公司的業務運作。

報導指出，本波高管離職潮的引爆點始於周一，蘋果AI事業核心人物John Giannandrea辭去「機器學習與AI策略資深副總裁」職務，由微軟前高層Amar Subramanya 接任。

廣告 廣告

隨後，蘋果介面設計負責人Alan Dye於周三被Meta正式挖角。Dye自2015年加入蘋果設計團隊，是多項重要產品設計的關鍵人物，包括iPhone X全面螢幕設計、Apple Watch的watchOS系統，以及近期的「動態島」功能與Vision Pro空間介面設計，他同時領導iOS 26中的「液態玻璃」視覺特效設計。此外，蘋果法務長Kat Adams與永續發展副總裁Lisa Jackson也即將卸任。

《彭博》科技記者Mark Gurman指出，過去一個月，Open AI已從蘋果挖走約40位工程與設計專才，包括前製造設計專家Matt Theobald及人機介面設計領袖Cyrus Daniel Irani等人。

更多風傳媒報導

