蘋果砸重金 把 Siri 變聰明

蘋果公司傳出計劃每年支付約10億美元，採用Google所開發、擁有1.2兆參數的超強大AI模型，藉此協助蘋果Siri語音助理的重大改版。

彭博資訊引述知情人士說法報導，經長時間評估後，兩家公司正敲定協議，讓蘋果能使用Google的AI技術Gemini，重建Siri的核心技術，為明年一系列新功能鋪路。

Google這款擁有1.2兆參數的模型遠遠超過蘋果目前使用的自家模型。

蘋果先前曾考慮採用其他第三方模型來處理AI任務。彭博曾報導，蘋果曾測試Google的Gemini、OpenAI的ChatGPT，以及Anthropic的Claude，最終於今年初選定Google。蘋果目標將這項技術做為過渡方案，直到自家模型足夠強大為止。

全新Siri預定明年春季推出。不過，由於仍有數月之遙，相關計畫與合作關係仍可能調整。彭博指出，儘管這項合作相當重要，但蘋果不太可能公開宣傳。

