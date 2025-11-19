蘋果確認：日本將開放側邊按鍵啟動 Siri 以外第三方語音助理

據蘋果開發者部落格中的一份新文件證實，日本用戶將能重新指定 iPhone 側邊按鍵，用來啟動第三方語音對話應用程式，而非 Siri。

僅限日本嗎？

據《9to5mac》早先報導，iOS 26.2 beta 3 中的新程式碼細節，顯示蘋果正讓使用者可以取代按下側邊按鍵時所啟動的 Siri。

當中顯示有一個新的「SystemVoiceAssistant」系統應用，似乎與改變側邊按鍵叫出哪個語音助理的能力有關。程式字符串提到一個「Side Button App」，與此項新增內容相關。

現在蘋果在開發者部落格上發布了一份新文件，並揭露更多細節，其中就寫道該功能將限定在日本地區，至少目前是這樣。

該份文件中寫道「透過採用 App Intents 架構並提供 App Shortcuts，你可以讓使用者即時存取應用功能，並與 Spotlight 或 App Shortcuts 等系統體驗整合。想試使用者可能會將你提供的 App Shortcut 放在動作按鈕上。在日本，人們可能會將一個動作放在 iPhone 的側邊按鍵上，以立即啟動你的語音對話應用程式。」

蘋果指出，既然使用者預期在按下側邊按鍵後能立即與語音助理互動，開發者應「確保能立即啟用它，方法是啟動音訊 session，例如使用 AVFoundation。」

在該文件中，蘋果也詳細列出開發者必須採取的步驟，以便讓語音對話應用能在使用者長按側邊按鍵時啟動，包括：

在應用的 Xcode 專案 .entitlements 檔案中加入 com.apple.developer.side-button-access.allow 權限。如需更多資訊，請參考「Side Button Access」。

建立一個符合 activate app intent schema 的 app intent。

在該 app intent 的 perform() 實作中，導向提供語音對話功能的場景並啟動音訊 session。

蘋果也提供了一個案例，說明此類應用如何實作 app intent，同時再次強調該功能僅限日本使用。

儘管蘋果並未明確表示此功能會伴隨 iOS 26.2 正式推出，但就稍早釋出的 Beta 版新程式碼來看，這種可能性正迅速升高。

