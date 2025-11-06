蘋果筆電有望導入觸控螢幕、AI PC滲透率續提升 義隆成長動能強勁

觸控IC大廠義隆受惠觸控螢幕需求、AI PC滲透率提升，營運有望持續成長。

觸控IC大廠義隆電子今日舉辦法說會，雖然今年的消費性電子市況是稍弱，且第四季進入消費電子傳統淡季，但公司依然對未來消費性電子市場展現積極展望，特別是受惠於AI PC帶動的觸控螢幕（TouchScreen）和生物辨識需求，成為公司未來主要的成長引擎。公司更預期，這一趨勢有望推動過去在筆電螢幕未採用觸控的蘋果（Apple）也加入戰局。

義隆電子指出，AI PC 浪潮對公司主要的筆電相關產品線帶來「Multi-modal（多模態）」輸入的需求，將直接推升兩大產品的滲透率。首先，如果AI PC要支援類似現在AI手機的「Circle to Search」功能等，這類應用需要觸控操作來實現，從而推動觸控螢幕、的需求升溫。

公司預測，這一趨勢強勁到連過去鮮少採用觸控的 Apple 未來的 Notebook 也可能帶 TouchScreen，將因此提高觸控螢幕的滲透率。其次，真正的AI PC資料多存在本地，其核心功能快速搜尋並整理本地資料將使資料安全性（Security）變得至關重要。公司預期，指紋辨識將會與 Recall 功能捆綁，作為硬體級的安全防護，從而推動指紋滲透率提高。

義隆將 AI 相關應用視為其未來的主要成長引擎，並積極拓展相關業務。公司認為 AIPC 滲透率提升是大趨勢，因為 AI 伺服器的投資最終需由消費者終端產品來運用。公司引述研調機構數據，預測明年（2026 年）滲透率可能接近五成。因此，義隆表示會持續鞏固現有的 NB 應用市場，但接下來的成長主要將仰賴 AI 的其他應用。

在財務表現上，本季（Q3）新增的「AI 產品類」營收佔比已達 5%，且預期第四季的營收還會比第三季增加。

除了 AIPC 以外，義隆也同步在非 PC 領域發力，將 AI 應用擴展至無人機及電動物流車。在無人機應用上，義隆的優勢在於採用了極輕量的 AI 演算法，使其算力需求大幅降低。這項技術突破帶來低成本、低功耗、更輕巧的優勢，預計相關 AI 模組最快明年第二季開始量產。

義隆坦言，雖然第四季進入傳統淡季，市場會回歸季節性循環，但公司對毛利率影響因素有信心。針對晶片製造所使用的成熟製程，公司主要與台灣供應商合作，沒有漲價壓力，反而仍有談判空間。公司強調，單一零組件如記憶體的漲跌，不會對公司的毛利率造成影響，因此預期對 EPS 不會有影響。



