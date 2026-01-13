蘋果結盟谷歌 Siri導入Gemini AI

蘋果導入Gemini，有望大幅改善Siri 長期以來被詬病反應不夠聰明的問題。記者林澔一／攝影

蘋果公司（Apple）十二日宣布，今年稍晚推出的更新版Siri將採用Google的Gemini人工智慧（ＡＩ）模型，深化兩家科技巨擘在ＡＩ時代的聯盟，消息激勵Google母公司字母（Alphabet）市值十二日突破四兆美元，成為繼輝達、微軟及蘋果之後，第四家跨過四兆美元門檻的美國科技公司。

Google表示，「在謹慎評估後，蘋果決定以Google的ＡＩ技術，提供蘋果基礎模型最具效能的基礎」，Google的Gemini模型也將驅動蘋果未來的Apple Intelligence功能。雙方並未揭露財務細節，彭博去年十一月報導指出，蘋果計畫每年向Google支付約十億美元，以Gemini支援ＡＩ版Siri。

這項為期多年的合作協議對Google而言是一項關鍵背書，強化Alphabet與OpenAI相競爭的實力。Gemini技術已驅動三星電子Galaxy AI的大部分功能，而與Siri的合作更為Google開啟龐大市場，直接觸及蘋果超過廿億台的活躍裝置。

蘋果與Google均強調此合作並非排他性，蘋果也說不影響整合ChatGPT的合作，勢必引發外界對蘋果與OpenAI既有夥伴關係的質疑。蘋果二○二四年底把ChatGPT整合至其裝置中，使Siri能於用戶同意下，將複雜查詢轉由ChatGPT處理。

Equisights研究公司執行長塔爾桑尼亞分析，蘋果選用Gemini模型，意味OpenAI在蘋果生態中的角色將轉向更偏支援性，ChatGPT主要定位於處理用戶主動選擇的複雜查詢，而非預設的智慧核心。

為追趕OpenAI在產業中的早期領先地位，Google近來全面加碼投入尖端模型，以及圖像與影片生成技術。Google去年的資本支出已上看九三○億美元，且Google提前預告，今年的資本支出可望顯著提升，顯示Google在ＡＩ基礎建設上的積極佈局。

這並非兩大科技巨頭首次在競爭中尋求合作。回顧過往，雙方最知名的合作莫過於Google長期支付費用，以維持在Safari瀏覽器上的預設搜尋引擎地位。

然而，蘋果與Google合作也引來對市場集中度的擔憂。特斯拉執行長馬斯克便在社群平台Ｘ上發文指出，「這對Google來說似乎是一種不合理的權力集中，考慮到他們同時掌握Android和Chrome。」馬斯克旗下ＡＩ公司xAI正透過構建基礎模型與投入龐大基礎設施，試圖與業內主要參與者競爭。

