蘋果聯手Google 新一代Siri採用「Gemini」模型

蘋果電腦的語音助理Siri，決定採取Google的Gemini做為核心模型。

美國蘋果電腦公司確認，將在今年稍晚推出的新版Siri中，採用Google的人工智慧模型「Gemini」，而OpenAI的人工智慧模型「ChatGPT」，則處於輔助地位。（葉柏毅報導）

外電報導，這項為期多年的合作協議，深化蘋果與Google兩家科技巨頭，在人工智慧時代的聯盟，也鞏固了Google母公司Alphabet，在與OpenAI競爭中的地位。受到這項利多消息帶動，Alphabet的市值在星期一突破4兆美元，使得它成為繼輝達、微軟與蘋果之後，第四家市值超過4兆美元的美國科技公司。

這項合作對於Google來說，是一項關鍵背書。Google的Gemini技術，已經獲得南韓三星電子的「Galaxy AI」納入大部分功能，而Gemini這次與Siri的合作，更為Google開啟龐大市場，直接觸及蘋果超過20億台的活躍裝置。

有分析指出，蘋果在新一代裝置中，選擇使用Gemini模型，代表著OpneAI在蘋果電腦生態系中的角色，將轉為更偏支援性，ChatGPT的主要定位，將用在客戶主動選擇的複雜查詢，而非預設的智慧核心。