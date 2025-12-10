蘋果臉不是凍傷？恐是B19病毒作祟 3 大族群慎防嚴重併發症

徐嘉賢醫師在臉書表示，「蘋果臉」不是單純的凍傷所引起，而是由一種微小病毒B19導致。圖／翻攝自「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書

如果家中小朋友臉頰冬天時總是紅紅的「蘋果臉」可能要注意！徐嘉賢醫師在臉書表示，這不是單純的凍傷所引起，而是由一種微小病毒B19導致，正式名稱為「傳染性紅斑症」，近日收到2位病患，提醒大家現時有這樣的狀況。

徐嘉賢醫師在臉書粉專表示，民眾在冬天遇到蘋果臉，直覺反應是天氣引起的凍傷，但事實不只如此，也可能是一種微小病毒： B19病毒（parvovirus B19）導致。他分享病例指出，一名小朋友因為皮膚長疹求醫，原本以為是蕁麻疹，病情先從四肢開始往上蔓延，之後消退只在臉頰上留下彷彿被打了兩巴掌的蘋果臉，檢查後發現不是過敏，也不是凍傷，就是B19病毒感染。

醫生指出，B19病毒引起的紅疹有一個特別名稱，叫做傳染性紅斑症（erythema infectiosum），與紅斑性狼瘡不同，提醒不要因名字而被混淆。他進一步指出，傳染性紅斑症的症狀跟一般感冒很類似，會引起臉頰紅腫，所以很多時候會被忽略。徐嘉賢表示，9日已陸續收治兩位蘋果臉病患，提醒大家近日要留意。

綜合媒體報導， B19病毒主要是透過飛沫傳染，好發在幼童以及學齡期的兒童。被感染後，患者會先出現頭痛、流鼻水、發燒、疲倦等類似感冒的症狀，約莫1～2星期後，臉頰會出現大面積紅斑，看起來就像是蘋果臉。此外，B19病毒也可能在血液、神經、大腦、心臟引發併發症，如：貧血、神經炎、腦炎、心律不整等，而成人也可能會感染此病，只是症狀通常沒有或不明顯。

B19病毒的傳染力不強，台灣有零星個案，也沒有相應的藥物，也無疫苗，但有嚴重併發症仍不可不慎，尤其孕婦、慢性貧血者、免疫功能不全者要特別注意，嚴重可能造成畸胎、流產、休克，甚至死亡。最好的預防方式則與流感相同，就是戴上口罩、勤洗手，避免用手接觸眼、口、鼻。



