蘋果自研AI晶片Baltra可能仍聚焦在AI推論

蘋果在這波AI浪潮仍處於相對落後的地位，許多進階AI服務在自行開發未能達到預期成果後選擇與其它AI領導者合作，不過就如同蘋果一貫的做法，倘若蘋果覺得技術有利可圖、有辦法自己開發就會默默投入開發等待開花結果；現在傳出蘋果預計在2027年公布首款針對AI的Apple Silicon，代號為Baltra。

2024年之際，就已有傳聞指稱蘋果找上博通合作開發專屬的AI晶片，並聲稱採用台積電的N3E製程；不過客製化AI晶片用途很廣，到底蘋果Baltra會是一款提供自訓練到推論的全功能AI晶片，或是著重特定領域的晶片；現在有爆料進一步指稱，Baltra將會如現行多數AI ASIC一樣，是針對AI推論所開發。

廣告 廣告

其論點是蘋果在一連串的AI模型訓練受挫後，選擇與Google合作，由Google以Gemini為基礎，為蘋果進行客製化的Apple Intelligence模型訓練，而蘋果預期以Baltra自建推論伺服器的方式為客戶提供基於雲的AI推論服務。另外也有分析師聲稱蘋果將採用類似GB300的設計，透過多晶片構成大型叢集，並搭配大容量、高頻寬LPDDR記憶體，這也是針對推論的合理配置。

蘋果選擇與Google合作，還有投入自研ASIC的關鍵仍與蘋果及NVIDIA長年的恩怨情仇有關，藉由與Google合作進行訓練，以及具備推論ASIC晶片，即可避免再向NVIDIA採購AI加速晶片，另外由於用於推論的ASIC設計相對全功能ASIC來的單純，雖然可同樣向Google採購TPU，但蘋果顯然傾向自行持有不假他人之手。

畢竟蘋果從早期搭配NVIDIA GPU的MacBook產生先天架構引發的故障後，兩者關係長期陷入冰點，諸如MacBook雖曾一度開放外接GPU功能，但透過禁止NVIDIA提供驅動程式阻止MacBook搭配NVIDIA顯示卡的可能。

更多Cool3C文章

NVIDIA收購SchedMD強化AI競爭優勢 推出Nemotron 3模型效能提高4倍

報導指出Meta為衝高營收 容忍中國詐騙廣告