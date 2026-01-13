蘋果與Google強強聯手！史上最強Siri要來了 正式版上線時間曝光

蘋果聯手Google推AI版Siri，最快1月底隨測試版率先公開。 圖：翻攝自 LifeatGoogle IG（資料照）、翻攝自蘋果官網（示意圖)

[Newtalk新聞] iPhone使用者期待已久的超級Siri最快1月底就會現身！蘋果與Google證實攜手合作，將Gemini技術導入Apple Intelligence核心，預計在3月或4月正式推送iOS 26.4更新。由於本月可望釋出iOS 26.3正式版，代表具備全新AI大腦的Siri將在1月底「隨測試版率」先公開，徹底翻轉語音助理體驗。

被視為iPhone轉型關鍵的AI功能，原定去年亮相，因研發進度不如預期延至今年推出。隨著蘋果與Google合作正式曝光，iOS 26.3進入第2個測試周期，預期本月釋出正式版，搭載AI功能的新版Siri也進入對外開放倒數階段。

廣告 廣告

外媒《PhoneArena》整理新版Siri的5大關鍵升級，指出AI導入後，Siri可更準確理解使用者語意，並結合裝置內的個人資料提供客製化建議，同時具備讀懂螢幕內容、跨App執行指令的能力，面對複雜搜尋需求與過往難以處理的瑣碎任務，也能更有效完成。

根據雙方公布的合作說法，Google旗下Gemini模型與雲端架構將成為Apple Intelligence的重要支撐，也涵蓋預計今年亮相、主打高度個人化的新一代Siri。蘋果表示，經過內部完整技術評估後，認定Google的AI方案能有效補強自家基礎模型，並有助於推動更具變化性的使用體驗。

即便導入外部技術，蘋果仍強調隱私防護不會退讓。官方說明，所有AI運算皆在iPhone本機或透過Private Cloud Compute的加密機制完成，確保Google無法存取使用者個人資料，也不得將相關內容用於Gemini模型訓練，藉此維持使用便利與隱私安全之間的平衡。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北橫公路台7線大量土石崩落 明池路段急封閉管制

8縣市低溫特報、新竹關西鎮7.3度! 北部宜蘭下探10度、西部溫差大