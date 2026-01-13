蘋果與Google達成合作協議 新一代 Siri 將導入 Gemini AI 模型

火報記者 陳銳/報導

蘋果與 Alphabet 旗下的 Google 已達成一項多年合作協議，未來推出的新一代 Siri 將採用 Google 的 Gemini 人工智慧模型，將使 Siri 在語言理解與回應能力方面獲得升級。

根據協議內容，Gemini 將成為新 Siri 的重要技術基礎之一，支援語音助理處理更複雜的查詢與互動需求，Google 表示，蘋果在評估多項方案後，選擇其人工智慧模型作為蘋果自有基礎模型的補充，相關技術也將用於未來其他智慧功能。

蘋果目前擁有超過 20 億台活躍裝置，新一代 Siri 上線後，Google 的人工智慧技術將在全球範圍內獲得更廣泛的實際應用。

蘋果此前已在部分裝置中導入 ChatGPT，讓 Siri 能在使用者選擇啟用的情況下，協助回答較為複雜的問題，隨著 Gemini 成為 Siri 的核心運作基礎之一，ChatGPT 將繼續扮演輔助角色，主要用於特定進階功能。

Google也表示相關人工智慧功能仍將遵循蘋果既有的隱私與資料保護機制運作，Apple Intelligence 會持續在裝置端與蘋果的私有雲架構中執行，以維持既有的隱私標準，而多年來，Google 一直是蘋果裝置上的預設搜尋引擎，雙方在服務層面的合作已相當成熟。