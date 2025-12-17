蘋果被看光！iOS內部代碼流出 40款新品浮上檯面 折疊機發表時間曝光

科技中心／王文承報導

蘋果iOS 26的程式碼疑似遭外流，導致公司內部多項尚未公開的產品與研發計畫提前曝光。（圖／資料照）

蘋果每年推出新產品，向來都是全球果粉關注的焦點。近日，蘋果iOS 26的程式碼疑似遭外流，導致公司內部多項尚未公開的產品與研發計畫提前曝光。外媒《MacRumors》報導指出，除了iOS 26的新功能外，還有大量硬體相關代碼一併流出，經整理後發現多達40款未發表新品，進一步印證了外界長期流傳的多項傳聞。

以下為根據外流資料整理出的40項產品名單：



iPhone



‧ iPhone 17e－V159

‧ iPhone Air 2－V62（軟體版本早於蘋果決定延後發布的時間）

‧ iPhone 18 Pro－V63

‧ iPhone 18 Pro Max－V64

‧ 可折疊iPhone－V68

‧ iPad 12－J581、J582（Wi-Fi 與蜂窩網路版）

‧ M4 iPad Air－J707、J708、J737、J738（11 吋與 13 吋，Wi-Fi 與蜂窩網路版）

Mac 電腦



‧ 搭載A18 Pro晶片的平價MacBook－J700

‧ M5 Pro / Max MacBook Pro－J714c、J714s、J716c、J716s（14 吋與 16 吋）

‧ M5 MacBook Air－J813、J815（13 吋與 15 吋）

‧ M5 Mac Studio－J775c、J775d（M5 Max 與 M5 Ultra）

‧ M5 Mac mini－J873g、J873s（M5 與 M5 Pro）

‧ M6 14 吋 MacBook Pro－J804

‧ M6 Pro / Max MacBook Pro－K114c、K114s、K116c、K116s（14 吋與 16 吋）

穿戴式與 XR 裝置



‧ Vision Air－N100（Vision Pro 的輕巧、平價版本）

‧ AR 眼鏡原型機－N421（據稱已被廢棄）

‧ 可連接 Mac 的 AR 眼鏡－N107（傳已停產）

‧ 更便宜的 Vision Pro－N109（第二代 Vision Pro，與 Vision Air 不同）

‧ AI 智慧眼鏡－N401（原代號 N50，為 Meta Ray-Ban 的競爭產品）

‧ Apple Watch Series 12－N237、N238

‧ Apple Watch Ultra 4－N240

AirTag與家庭設備



‧ AirTag 2－B589

‧ Apple Studio Display 2－J427、J527

‧ Apple TV－J355

‧ 智慧家庭中心（底座版）－J490

‧ 智慧家庭中心（嵌入式）－J491

‧ 未知家居配件－J229（可能為獨立底座或傳聞中的蘋果智慧相機）

‧ 桌上型機器人－J595

‧ HomePod mini 2－B525

晶片



‧ U3（超寬頻）－T2034

‧ M5 Pro / Max / Ultra－T6050

‧ M6－T8152

‧ A20 / A20 Pro－T8160

‧ S11－T8320

僅有代號、用途仍不明的產品



‧ N110、N209、N216、J349、J190、J226

報導指出，上述名單中，部分產品預計將於2026年初推出，例如AirTag 2、iPad系列與智慧家庭中心；其餘設備則可能於 2026 年底或更晚登場。由於蘋果的軟體代碼並不會標示實際發布時程，因此目前仍無法確認各項產品的確切上市時間。

折疊機功能曝光



另外，根據科技新聞網站《The Information》報導，蘋果預計將於2026年秋季推出首款折疊手機，暫名iPhone Fold。多名參與計畫的人士透露，折疊 iPhone 在展開後的寬度大於高度，外觀類似一台小型iPad。

在折疊狀態下，iPhone Fold的外螢幕約5.3吋，展開後螢幕尺寸則為7.7吋；自拍鏡頭與光線、距離等感測器將設置於左上角，配置方式與iPhone 18 Pro類似。

折疊螢幕的材料將來自康寧與肖特等特殊玻璃供應商，中國的藍思科技、伯恩光學則負責可折疊螢幕的不同零組件。相關人士指出，目前整體生產良率仍偏低，但在此開發階段屬於正常現象；鴻海目前已在深圳觀瀾廠進行領先試產。

