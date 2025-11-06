蘋果要幫Siri換腦！擬年砸10億美元買Google Gemini使用權，新Siri明年能扳回一城嗎？
重點一： 蘋果將支付 Google 約每年 10 億美元，以使用其 1.2 兆參數的人工智慧模型，為 Siri 進行重大升級。
重點二： 該模型將賦予 Siri 更強大的摘要與規劃功能，預計在明年春季隨 iOS 26.4 推出新版 Siri。
重點三： 蘋果將此視為過渡方案，目標是開發自家的 1 兆參數雲端模型，最終取代 Google 的技術。
據彭博知名記者古爾曼（Mark Gurman）揭露，蘋果（Apple）正與Google母公司Alphabet敲定一項鉅額協議。據知情人士透露，蘋果計劃每年支付約 10 億美元，，以取得 Google 開發的一款擁有 1.2 兆參數AI模型的使用權，替長期以來承諾改革的語音助理 Siri 進行全面性的智慧核心升級。
這款 1.2 兆參數的模型，在複雜度上遠超過蘋果目前雲端版 Apple Intelligence所使用的 1500 億參數模型，若雙方合作案達成協議，有望大幅擴展 Siri 處理複雜資料與理解上下文的能力，快速彌補在生成式 AI 領域的落後。
內部代號為「Glenwood」的這項計畫，由頭戴式裝置Vision Pro創作者洛克威爾（Mike Rockwell）與軟體工程主管費德里吉（Craig Federighi）共同領導，目的是徹底改造 Siri 的底層技術。 這項新技術預計將在2026年春季，隨 iOS 26.4 版本的發布一同問世 ，新版 Siri 的內部代號為「Linwood」。
為什麼選Google？蘋果：強化Siri摘要與規劃底層能力
彭博指出，除了Gemini，蘋果先前曾測試過Anthropic 的 Claude、OpenAI 的 ChatGPT模型，然而蘋果決定優先考慮財務與效益因素，傳出最終選擇Gemini作為其 Siri 升級的 AI 供應商。
根據知情人士透露協議內容，Google 的 Gemini 模型將主要負責新版 Siri 的「摘要」（summarizer）與「規劃」（planner）兩大核心功能。顯示 Siri 將能更有效率地整合資訊、為使用者提供精煉的總結，並決定如何執行複雜的多步驟任務。部分 Siri 功能仍將繼續採用蘋果自家的模型。
為確保用戶資料安全， Google 模型將在蘋果自身的私人雲端運算（Private Cloud Compute）伺服器上運行，保證用戶數據與 Google 的基礎設施完全隔離 ，也就是Gemini技術不會滲透到蘋果的作業系統中，也不會出現在iPhone的深度整合元件裡。
古爾曼認為，這項幕後合作不同於 Google 成為 Safari瀏覽器預設搜尋引擎的公開協議，蘋果將把 Google 視為技術供應商，並可能不會公開宣傳這項合作。
值得注意的是，這項協議與過去曾討論過的「將 Gemini 作為聊天機器人直接整合到 Siri 」的計畫是分開的，也與 Google AI 搜尋整合至蘋果作業系統的計畫無關。儘管雙方股價在消息傳出當日均有短暫上揚，蘋果股價收於271.7美元，Alphabet 股價則上漲至286.42美元，但市場普遍認為，蘋果採用外部技術的舉動，是承認自身在 AI 領域已然落後的現狀。
只是過渡期！蘋果終極目標：持續打造自家模型
雖然重金引入 Gemini 模型，蘋果管理層仍將此視為「過渡性解決方案」，無意將 Gemini 作為長期的核心技術，並計劃繼續大力發展自家的 AI 技術，以期最終能夠用內部解決方案來取代 Google 的技術。
蘋果的模型團隊正在積極開發一款 1 兆參數的雲端模型，希望能夠在最快明年內將其應用於消費者產品。蘋果高層相信，這款自研模型最終可以達到與客製化 Gemini 產品相似的品質水準。然而，由於 Google 仍在不斷精進 Gemini 技術，例如2.5 Pro 版本在大多數大型語言模型排行榜上名列前茅，蘋果要迎頭趕上並不容易。
此外，考量到中國對 Google 服務的禁令，蘋果正在針對中國市場版本的 Apple Intelligence和新版 Siri 尋求不同的在地化解決方案。該在地版本將使用蘋果的內部模型，並搭配阿里巴巴集團控股開發的過濾層，以符合當地法規要求。蘋果同時也在考慮與百度就其在中國的 AI 服務進行合作。
資料來源：Bloomberg、9t05Mac、applwinsider
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/蘇柔瑋
