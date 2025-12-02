蘋果要換AI主管！ 接班人曾在谷歌16年 剛從微軟跳槽





蘋果今（2）日宣布重塑其人工智慧（AI）領導核心，旨在加速推進其AI戰略。這次高層變動的焦點是資深AI專家約翰·詹南德里亞 （John Giannandrea） 的卸任，以及重量級外部人才的加入。

即將於2026年春季退休的詹南德里亞，已卸下機器學習和AI策略高級副總裁的職務，轉任公司顧問。在他的領導下，蘋果奠定了AI工作的基礎，組建了負責基礎模型和機器學習研究的團隊。

接棒的靈魂人物是阿瑪爾·蘇布拉馬尼亞 （Amar Subramanya）。這位曾任微軟AI副總裁、並在Google擔任Gemini Assistant工程主管長達16年的資深研究員，將擔任蘋果的人工智慧副總裁。他將直接向軟體工程高級副總裁克雷格·費德里吉 （Craig Federighi） 報告，肩負起領導基礎模型、機器學習研究以及AI安全與評估的關鍵責任。

執行長提姆·庫克 （Tim Cook）感謝詹南德里亞的貢獻，並強調AI是蘋果的核心策略。

這次人事調整同時擴大了費德里吉在AI領域的監督範圍，包括監督下一代更加個性化Siri的開發。透過引入蘇布拉馬尼亞深厚的產品化經驗，並由費德里吉進行戰略引導，蘋果正加速其目標：為全球用戶提供智能、值得信賴且高度個性化的Apple Intelligence體驗。

