蘋果規劃4款新iPhone 摺疊機與入門款入列

【記者趙筱文／台北報導】蘋果2026年iPhone產品布局逐漸明朗。外媒最新消息指出，蘋果今年預計推出至少4款全新iPhone，除既有的Pro系列外，還將首度推出傳聞已久的摺疊iPhone，並補上鎖定入門市場的iPhone 17e。不過，往年固定在秋季亮相的基本款新iPhone，傳出可能將延後推出，甚至不會在今年登場。

根據目前消息，蘋果今年iPhone將採「分批上市」策略，最快登場的是主打高CP值的iPhone 17e，接著秋季主場則交給iPhone 18 Pro系列與首款摺疊iPhone。

首先登場的iPhone 17e，預期將在未來1至2個月亮相，作為iPhone 16e的後繼機型，也是iPhone 17家族最後一塊拼圖。規格上，iPhone 17e傳出將升級A19晶片，外型改採Dynamic Island設計，告別瀏海，同時支援Center Stage前鏡頭、MagSafe磁吸充電，並縮窄螢幕邊框，整體更接近現行主流iPhone設計。

不過定位上仍走入門路線，iPhone 17e僅配置單顆後鏡頭，螢幕不支援ProMotion高更新率與Always-On顯示，也沒有相機控制鍵。若價格如傳聞落在599美元（約1.9萬元台幣），仍被視為想升級iPhone、但不追求頂規規格用戶的甜蜜點。

到了秋季，蘋果年度重頭戲iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max預計在9月登場。新機將延續iPhone 17 Pro的設計語言，並進一步強化效能與續航。傳聞指出，新一代Pro機型將搭載採用2nm製程的A20 Pro晶片，電池容量再升級，Dynamic Island可能進一步縮小，甚至朝向「挖孔式螢幕」演進，Face ID也有望整合至螢幕下方。

相機方面，iPhone 18 Pro系列傳出將導入可變光圈鏡頭，並搭載新一代C2行動數據晶片，機背玻璃設計也會更加一致，減少鏡頭模組的突兀感。整體來看，雖非大改款，但仍屬「穩定進化型」旗艦。

最受矚目的，則是蘋果首款摺疊iPhone。外媒普遍認為，這款產品可能命名為iPhone Fold或iPhone Ultra，並預計於今年秋季與Pro系列同台登場，售價恐突破2,000美元（約6.32萬台幣）大關。

規格傳聞指出，摺疊iPhone將採書本式設計，內螢幕約7.6吋、外螢幕約5.4吋，主打幾乎「零摺痕」的顯示效果，機身採超薄鈦金屬邊框，風格接近iPhone Air。處理器同樣搭載A20 Pro，電池容量有望創下iPhone歷來新高，但實際續航表現仍需觀察。相機配置則為雙後鏡頭，加上內外各一顆前鏡頭。由於結構限制，蘋果可能改用Touch ID取代Face ID。

值得注意的是，2026年可能不會看到「基本款」iPhone 18。多方消息指出，蘋果計畫將入門款iPhone 18延後至2027年初推出，屆時才會補上iPhone 18、iPhone 18e，甚至可能還有iPhone Air 2。

整體來看，2026年iPhone產品線明顯往「高低分流」發展，高階市場由Pro與摺疊機撐場，入門與平價機則改採延後策略。對消費者而言，選擇更多，但也更考驗耐心與荷包。

