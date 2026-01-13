蘋果認了「Google AI最強」？Siri引進Gemini救火 與ChatGPT競合關係解密

Google母公司Alphabet宣布，與蘋果（Apple）達成一項多年的協議，確定在今年新一代Siri中導入Google的Gemini模型，加深兩家科技巨頭在人工智慧時代的結盟，並鞏固Alphabet在與OpenAI的競爭中的地位，同時，蘋果將每年支付10億美元。

消息一出，激勵Alphabet市值首度衝破4兆美元大關，使其成為繼輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）與蘋果之後，第4家跨過此門檻的美國科技公司。

豪擲10億美金救火 Siri擺脫癡呆標籤

在雙方聯合聲明中，Apple表示，「經過仔細評估，我們認定Google的AI技術為Apple Foundation Models，提供了最優秀且具備最強能力（most capable）基礎」。

自2022年底OpenAI推出ChatGPT以來，AI熱潮席捲全球，但蘋果始終處於旁觀者的角色。

當Amazon、Meta、微軟等資料中心巨頭，斥資數十億美元購買AI產品、工具和基礎設施，加大了Siri AI升級的壓力，原本計劃於去年推出，但因開發進度不如預期而言至今年，先前市場就盛傳，蘋果找上Google Gemini協助，如今終於被證實，「AI Siri」預計隨著iOS 26.4對外發布，依照過往經驗有望在3至4月向大眾推送。

綜合外媒報導，屆時新版Siri，將具備Google等級的邏輯運算與「世界知識搜尋」能力，甚至能直接讀懂螢幕內容（Screen Awareness）、跨App幫用戶規劃行程，試圖徹底擺脫過去「反應遲鈍」的標籤。

ChatGPT淪為備胎？Google搶下預設入口

另一方面，對OpenAI來說，恐怕笑不出來。雖然蘋果表示，目前整合ChatGPT的合作協議「完全沒變」，但勢必衝擊引發外界對蘋果與OpenAI既有夥伴關係的質疑。

前基金經理人沈萬鈞表示，這也將改寫「AI入口」的競爭結構，OpenAI、Anthropic 這些強模型當然仍在，但手機是日常最高頻入口，當三星與Apple幾乎在同一週把策略指向Gemini，代表Google的優勢不只在模型本身，而是在「搜尋與內容索引 + Android生態 + 雲端能力」的整合，開始滲透到iOS最核心的助理層。

Equisights Research執行長Parth Talsania則分析，這意味著OpenAI在蘋果生態中的角色將轉向更偏支援性，ChatGPT主要定位於處理用戶主動選擇的複雜查詢，而非預設的智慧核心。

馬斯克怒轟壟斷 蘋果設防火牆自保

不過，這場強強聯手，也引來特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的猛烈砲火。他在X平台上痛批，Google已經掌控了Android和Chrome，現在又結盟蘋果，簡直是「不合理的權力集中」，恐形成壟斷風險。

針對隱私權蘋果特別設下防火牆，強調Gemini將在裝置端與蘋果自家的「私有雲端運算」（Private Cloud Compute）上運行，Google無法取得用戶數據來訓練模型。