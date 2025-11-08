蘋果跳過 M4 Ultra 晶片！外媒：M5 Ultra 晶片將於 2026 年登場，兩產品同步升級
先前《彭博社》和《AppleInsider》取得的消息稱蘋果將在 2026 年推出 Mac Studio、Mac Pro 等多種產品。稍早《彭博社》又有最新報導，蘋果正計畫在 2026 年推出全新的 M5 Ultra 晶片，並將率先搭載於 Mac Studio，同時也可能延伸至 Mac Pro。這代表蘋果在跳過 M4 Ultra 之後，Ultra 旗艦晶片將重新回歸。
為何沒有 M4 Ultra？關鍵在「UltraFusion」連接模組
Apple 蘋果在推出搭載 M3 Ultra 晶片的 Mac Studio 時，曾經透露並非每一代 M 系列晶片都會推出「Ultra」版本。
像是 Mac Studio 推出時，就只搭載 M4 Max 或 M3 Ultra 晶片，並沒有推出 M4 Ultra 晶片，主要原因是 M4 Max 缺少 UltraFusion 連接模組，能將兩顆 Max 晶片無縫結合。
M5 Ultra 回歸，傳聞 Mac Studio、Mac Pro 同步升級
不過，根據 Mark Gurman 取得的最新消息，M5 Pro 與 M5 Max 晶片預計在 2026 年初登場，同時 M5 Ultra 也將回歸，預計會在 2026 年中或 2026 年秋季發布，延續蘋果 UltraFusion 技術，結合兩顆 M5 Max 晶片，以提供更高的 CPU 與 GPU 效能，至於有望搭載 M5 Ultra 晶片的電腦則是蘋果高階 Mac Studio 與 Mac Pro。
值得一提的是，由於目前尚未有關於新款 Mac Studio 外觀或 I/O 配置改動的消息，因此推測搭載 M5 Ultra 晶片的 Mac Studio 可能只專注於內部效能強化。此外，外媒消息也透露蘋果也正在開發兩款全新外接顯示器，其中一款可能與 Mac Studio 同步登場。
事實上，自從 M3 Ultra 晶片推出之後，蘋果公司就曾表示不是每一代 M 系列晶片都會有 Ultra 版本，而是必須依照市場定位與硬體需求調整策略。如果蘋果真的如同報導推出 M5 Ultra 晶片，這也顯示蘋果對於高階創作者與專業工作者族群的重視。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：UploadVR
