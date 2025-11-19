蘋果輸了！它維生素C高10倍 能消脂、減肥、防胃癌

馬鈴薯被稱為「地下蘋果」，維生素C卻高出10倍，B1、B2、鐵、磷的含量也比蘋果高，中醫更視為「健脾益氣之良品」，能消脂、減肥，預防胃癌、血管硬化。

常吃馬鈴薯防胃癌

馬鈴薯又名洋山芋，為世界5大糧食作物之一，在西方有「植物之王」與「第二麵包」的美譽。馬鈴薯的祖籍位於南美洲的智利、祕魯，大約在17世紀初傳入中國，隨即被中醫視為「健脾益氣之良品」。

中國中醫師石晶明指出，馬鈴薯中擁有18種人體所需的胺基酸，尤其是離胺酸和色胺酸的含量極高，非一般糧食作物可比；馬鈴薯的蛋白質比大豆還好，在植物中最接近動物蛋白。

石晶明表示，馬鈴薯味甘、性平、微涼，入脾、胃、大腸三經，能補能瀉，具有和胃調中、健脾益氣、補腎利濕、解毒消炎、寬腸通便、降糖降脂、活血消腫、益氣強身、養顏美容、抗衰老等多種功效，有研究發現，常吃馬鈴薯可防胃癌。

消脂、減肥 預防血管硬化

石晶明也說，馬鈴薯中含有鉀、鋅、鐵、鈣等營養素，維生素C的含量為蘋果的10倍，維生素B1、維生素B2、鐵和磷的含量也比蘋果高出許多，故被人稱為「地下蘋果」。

與白米相比，馬鈴薯的熱量低、脂肪量少、微量元素豐富，以其為主食，可消脂、減肥，預防血管硬化，大大降低中風的發病率。

糯米馬鈴薯粥

糯米可補中益氣，馬鈴薯富含澱粉與抗氧化物質，能形成保護層，舒緩胃部不適，有助降低慢性胃炎與胃癌風險。

材料

馬鈴薯300克、糯米100克。

作法

馬鈴薯洗淨、切成塊，與糯米共同放入鍋內，加水同煮粥，粥熟後加入蜂蜜調勻即成，趁熱食用。

