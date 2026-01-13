蘋果選中Gemini AI這局Google勝出! 法人：改寫「AI入口」競爭結構了

Google示意照。路透社



Apple 選中Google Gemini作為新版Siri未來關鍵外部模型，Google市值暴衝登上4兆美元。前基金經理人沈萬鈞表示，「AI的預設入口」直接綁在全球最黏的生態上，代表 Google 的優勢不只在模型本身，而是在「搜尋與內容索引 + Android 生態 + 雲端能力」的整合，開始滲透到 iOS 最核心的助理層。 模型競爭將從「誰回答得更漂亮」變成「誰先成為預設層」。

沈萬鈞指出，如果說 2024–2025 年的手機 AI 還停在「把聊天機器人塞進去」，那 2026 年1月這兩個訊號，已經把戰場往前推了一整代：三星先把 Gemini 覆蓋裝置目標從 4 億拉到 8 億台（2026 年），不到一週，Apple 昨天也確認Gemini 作為新版 Siri 與未來 Apple Foundation Models 的關鍵外部模型來源。

這件事對AI市場最重要的，不是「又多兩家採用某個模型」這麼表面，而是Gemini 正在取得一種極稀缺的資產：超大規模、可被產品化的分發權。三星講的是 8 億台級別的Android 行動裝置 AI 覆蓋目標。Apple 這邊更關鍵：路透社提到Apple 有超過 20 億台活躍裝置，等於把「AI的預設入口」直接綁在全球最黏的生態上。這種分發規模會讓模型競爭從「誰回答得更漂亮」變成「誰先成為預設層」。

一旦模型變成預設層，接下來的變化會出現在兩個地方：第一是企業與開發者的決策。過去你要導入 AI agent，得先選雲、選模型、選工具鏈，再想怎麼跨裝置、跨 App、跨權限；但當手機端的預設助理與系統級能力（搜尋、摘要、翻譯、圖片、行程、通訊、支付等）被同一套模型能力貫通，開發者會更傾向把 agent 的「前台入口」直接對齊這個預設層，因為獲客成本最低、用戶學習成本最低、而且天然可拿到裝置側的上下文（在可控的隱私框架內）。Apple 也特別強調會以 on-device 與 Private Cloud Compute 去維持隱私標準，代表它要把「可用的上下文」制度化，而不是零散地開放。

再來是算力與商業化路徑。當 8 億台 Galaxy AI 裝置加上 Apple 生態都把 Gemini 視為核心能力來源之一，推動的不是單純推理量，而是「可重複調用的行為」：更多的查詢、更多的多步任務、更高頻的工具使用（tool use），也就是 agent 需要的那種工作負載。這會反向影響三件事：雲端推理的長約與容量規劃、端側模型（小模型/蒸餾）滲透率、以及開發者工具與分潤機制的成熟速度。市場用最直接的方式先投票：Alphabet 市值在消息後一度突破 4 兆美元。

更深一層看，這也會改寫「AI入口」的競爭結構。OpenAI、Anthropic 這些強模型當然仍在，但手機是日常最高頻入口：訊息、行程、拍照、購物、定位、內容消費都在這裡發生。當三星與 Apple 幾乎在同一週把策略指向 Gemini，代表 Google 的優勢不只在模型本身，而是在「搜尋與內容索引 + Android 生態 + 雲端能力」的整合，開始滲透到 iOS 最核心的助理層。

沈萬鈞認為，2026最重要的應該就是AI agent 代理，而普及的必要條件正在被補齊，預設入口、跨裝置上下文、可調用的系統能力、以及足夠大的分發規模。當這四件事同時到位，agent 的導入速度通常不是線性成長，而是會出現 S 曲線的拐點，得市場已經看到這就是拐點的前奏

