蘋果還在睡？三星三折機登台開賣時間曝 驚人規格、價錢一次看

科技中心／王文承報導

三星今日正式召開記者會宣布，三折疊旗艦手機—— Galaxy Z TriFold 將進軍台灣上市。（圖／記者王文承攝影）

華為去年（2024年）推出三折疊手機，震撼全球智慧型手機市場；蘋果 也緊接著宣布，將於明年（2026年）推出折疊機。作為折疊手機先驅的三星自然不遑多讓，今（18）日正式召開記者會宣布，三折疊旗艦手機——Galaxy Z TriFold將進軍台灣上市，期望在競爭日益激烈的智慧手機市場中鞏固領導地位，同時成為台灣亮相的第一款三折疊手機，售價為8萬9900元，並於明（19）日上市，消息一出，掀起星粉高度關注。

三星表示，過去十年深耕摺疊螢幕技術，以創新之火淬煉Galaxy Z TriFold獨特的摺疊體驗，採用左右向內收折的設計，全面保護內頁螢幕。其摺疊機制經過精密設計，開合流暢不費力，並配備自動警示功能，若收折方式錯誤，螢幕將即時顯示提示並伴隨震動提醒。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙進一步指出，Galaxy Z TriFold售價為8萬9900元，將於明（19）日正式開賣，並強調購機用戶可同步享有專屬尊榮VIP服務。

Galaxy Z TriFold專屬尊榮服務內容：



全通路購買即享 一年延長保固（共2年）

購機一年內提供 2 次免費螢幕保護貼服務

保固期間如需維修，透過客服中心報修可享 專人免費到府收送

特定門市提供 專屬備用機Galaxy Z Fold7

親訪服務中心可享 優先受理服務

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙指出，Galaxy Z TriFold售價為8萬9900元，將於明（19）日正式開賣，並強調購機用戶可同步享有專屬尊榮VIP服務。（圖／記者王文承攝影）

Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm，搭載Snapdragon® 8 Elite for Galaxy行動平台、2億畫素主鏡頭，以及三星摺疊機系列中容量最大的電池，展現強悍旗艦效能。三星也指出，為在輕薄便攜的機身中實現Ultra級效能，核心摺疊技術的全面優化至關重要，從結構創新到品質把關，裝置內的每一個零件皆經過精密設計與嚴格測試。

Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm，億畫素主鏡頭，以及三星摺疊機系列中容量最大的電池，展現強悍旗艦效能。（圖／記者王文承攝影）

三星迄今最精良的轉軸設計：



憑藉深厚的摺疊技術實力，三星進一步升級Armor FlexHinge轉軸結構，以因應Galaxy Z TriFold的特殊需求。採用兩種不同尺寸轉軸，透過雙軌結構協同運作，即使三片螢幕重量與組件配置各異，摺疊過程仍能維持流暢與穩定。此外，轉軸設計可使螢幕面板緊密貼合，近乎零間隙，進一步提升裝置的輕薄便攜性。

革新的摺疊顯示螢幕：



Galaxy Z TriFold採用專為10吋螢幕打造的全新顯示技術，左右收折後即可輕鬆放入口袋。為因應雙側收折所產生的壓力，吸震層額外加強塗層設計，大幅提升螢幕面板的耐衝擊性。

全面升級的機殼材質：



轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，以保護摺疊結構並抵抗長期磨損；機身框架則使用高強度鋁合金Advanced Armor Aluminum，在不增加體積的前提下，大幅提升整體堅固性。邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背則採用陶瓷玻璃纖維強化複合材質，兼顧纖薄設計與抗裂耐用度。

Galaxy Z TriFold轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，以保護摺疊結構並抵抗長期磨損；機身框架則使用高強度鋁合金。（圖／記者王文承攝影）

最嚴格的品質檢測流程：



每部Galaxy Z TriFold皆需通過多道嚴格品質檢測。例如，透過軟性印刷電路板的 CT 掃描，確保成品符合設計規格；在顯示組件黏合前，即可驗證精準度與可靠性。此外，雷射掃描也能確認所有內部零件是否準確安裝於指定高度，確保外觀平整、結構穩固。

Galaxy Z TriFold完全展開後，10吋超大螢幕的視覺效果相當於三支並排的6.5吋智慧型手機，為使用者帶來更寬廣的顯示空間，大幅提升多工處理與日常使用效率。

Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日率先在韓國正式上市，隨後陸續於全球市場推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國及美國。上市初期，消費者可至指定門市實際體驗，並享有專業人員現場服務。

凡購買Galaxy Z TriFold的消費者，皆可免費試用6個月Google AI Pro，體驗Gemini應用程式的多項進階功能，包括由Veo 3支援的影片生成功能，以及2TB的安全雲端儲存空間。此外，三星也為Galaxy Z TriFold用戶推出專屬螢幕維修優惠，購機即可享有一次螢幕維修五折的專屬福利。



