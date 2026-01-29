蘋果釋出 iOS 26.2.1 和 iPadOS 26.2.1 更新，搭配新一代 AirTag 2

Apple 蘋果釋出 iOS 26.2.1 與 iPadOS 26.2.1 更新，距離上一次 iOS 26.2 推出約一個月。雖然這次不是大改版，但重點是這次更新支援最新發表的 AirTag（第二代），同時也修正了部分錯誤。

更新重點就是為了支援 AirTag（第 2 代）

根據 Apple 官方說明，iOS 26.2.1 和 iPadOS 26.2.1 的更新內容主要就是新增支援 AirTag（第二代），並修正部分錯誤。

至於這次同步亮相的 AirTag（第 2 代），硬體規格也有明顯調整，包括：

揚聲器音量更大，找東西時更容易聽見

搭載第二代 UWB 超寬頻晶片，讓「精確尋找」的可用距離再拉長

也就是說，如果你準備換新一代 AirTag，iOS 26.2.1 和 iPadOS 26.2.1 是必要更新，否則相關功能無法完整運作。

不過，從使用者角度來看，iOS 26.2.1 和 iPadOS 26.2.1 並沒有其他新的介面變化，屬於標準的硬體支援＋穩定性更新。

接下來更值得關注的是 iOS 26.3 與 iOS 26.4

除了 iOS 26.2.1 正式版作業系統更新之外， 蘋果也已經開始推送新的 iOS 26.3 測試版本，外媒預期最快會在 2 月推出，新的作業系統重點包括：

加強 iPhone 與 Android 手機之間的簡訊互通體驗

在特定法規要求的市場，可能加入通知轉發等功能

至於最重要的更新是 2026 年春季的 iOS 26.4，這次更新會讓Google Gemini 變成 Apple Intelligence 的核心模型，並且會一併推出延宕已久的升級版 Siri。

簡單來說，iOS 26.2.1 是為了系統穩定而推出，重點圍繞在最新發表的 AirTag 2 系統支援。

若是期待作業系統會有大變化，則是要等接下來幾個月的 iOS 26.3 和 iOS 26.4 更新。

安裝 iOS/iPadOS 注意事項

在更新系統之前，一定要先備份手機資料，使用者可以透過 iCloud 雲端備份或透過 iTunes 進行備份。資料備份雖然需要等待一些時間，但是要是有個萬一的話，有備份才能保護自己的資料，避免資料遺失。

此外，作業系統一旦開放更新，將吸引成千上萬的 iPhone 使用者迫不及待透過 OTA 下載更新，導致 OTA 下載軟體安裝檔的速度會變很慢。想要盡速體驗新系統的使用者，建議可以準備電腦，透過瀏覽器下載 IPSW 再搭配透過 Lightning / USB-C 連接線進行更新。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Apple、9to5mac、MacRumors

