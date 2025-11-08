蘋果釋出Liquid Glass設計展示 開發者App介面煥然一新
【記者趙筱文／台北報導】蘋果在開發者官網推出全新「Liquid Glass」設計展示頁，呈現多款第三方App如何採用iOS 26最新設計語言，打造具層次感與光澤感的介面，展現蘋果新一代動態美學的應用實例。
這項展示集結iPhone、iPad、Apple Watch與Mac的App範例，並附上iOS 18與iOS 26的介面對照圖。許多App移除底部導覽列，改採精簡浮動導航；按鈕與滑桿則融入半透明玻璃質感與反射光影，整體更具未來感。
蘋果特別挑選的示範App包括Crumbl、Tide Guide、GrowPal、Lumy、Sky Guide、Linearity Curve、LTK、American Airlines、Lowe’s、Photoroom、OmniFocus 4、CNN、Essayist與Lucid Motors等。這些App在新版系統中導入Liquid Glass後，操作流暢度與視覺統一性均明顯提升。
蘋果表示，Liquid Glass設計能讓開發者更靈活地結合動畫、透明層與景深效果，打造沈浸式的使用者介面。若想實際體驗這些新設計，蘋果建議使用者可直接前往官網瀏覽完整對照圖集。
