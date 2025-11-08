蘋果釋出Liquid Glass設計展示 開發者App介面煥然一新

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布 2025 年 11 月產品更新，正式推出全新功能「合約 Pro 智慧跟單交易（Smart Copy Trading Mode）」。此項升級進一步擴展了 BTCC 的交易生態，讓用戶能夠更輕鬆地跟隨專業交易員策略，實現更高效率的交易體驗。 合約 Pro 跟單功能再升級：智慧型跟單交易模式上線 BTCC 將於 11 月 6 日 在旗下 合約 Pro 平台上推出「智慧型跟單交易模式（Smart Copy Trading Mode）」。自 Beta 測試版上線以來，該平台交易量已從 2025 年第二季的 66 億美元 成長至 第三季的 187 億美元，展現出強勁的用戶成長與市場需求。 智慧型跟單模式可自動同步主交易員的策略配置，無需手動設定。系統會依據主交易員的倉位比例與槓桿設定進行等比例下單。例如，若主交易員將 10% 的資金投入 5 倍槓桿倉位，跟單用戶的倉位也會自動以相同比例與槓桿同步執行，確保策略高度一致。 主要功能特色： 一鍵開啟： 用戶僅需輸入保證金金額，即可立即開始跟單交易，無須繁瑣設定 智慧分配： 系統自動依據主交易員的倉位比例與

Knowing ・ 1 天前