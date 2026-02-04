蘋果首款摺疊 iPhone 設計細節曝光！

蘋果首款摺疊手機 iPhone Fold 的傳聞甚囂塵上，相關的設計圖也層出不窮。不過，日前微博知名爆料者「剎那數碼（Instant Digital）」透露的消息，不只揭露了摺疊 iPhone 的結構與外觀細節，更指出新機的按鍵設計打破 iPhone 多年來的傳統，而且機身內部採用創新的堆疊技術能塞進大容量的電池。

音量鍵設計在機身右側頂部、左側搭載大容量電池

根據剎那數碼的爆料內容，摺疊 iPhone 最明顯的改變在於，音量鍵不再設計於機身左側，而是直接移到右側機身頂部的位置，就像是 iPad mini 的音量鍵設計。

廣告 廣告

剎那數碼表示，雖然這樣的設計會挑戰使用者的操作習慣，但蘋果的考量相當單純，因為主機板位置在右側，同時為了避免排線跨越摺疊螢幕連接到左側，所以才會選擇讓音量鍵的排線向上延伸，設計在右側機身頂端。

也就是說，摺疊 iPhone 的整合 Touch ID 指紋辨識的電源鍵，以及 AI 鍵／拍照鍵（Camera Control）等按鈕都會設置在右側機身。

至於左側機身部分，由於沒有任何實體按鈕、也沒有任何排線，最大化的內部空間自然是留給螢幕結構並搭載大容量的電池。

這樣的設計除了提升電池續航力之外，同時也能確保穩定性與實用性。

單圓孔前鏡頭，動態區域更小、更乾淨

此外，剎那數碼還表示摺疊 iPhone 的正面螢幕設計會有單一圓孔的前鏡頭，而且會採用更小、更乾淨的動態區域開孔技術。

這代表螢幕上方的動態島面積會變得更小更精簡，也不會佔據太多的空間。

後置雙鏡頭採橫向排列，模組疑似全黑設計

至於機身背面的主相機，剎那數碼透露會採用橫向排列的雙鏡頭設計，並配備麥克風與閃光燈。

值得注意的是，剎那數碼指出相機模組「好像是全黑底」，並強調與機身的顏色不同。

這顯示摺疊 iPhone 的機身可能採用雙色設計，相機模組採用黑色設計；至於機身部分，剎那數碼表示新機預計會有兩款顏色，目前只確認會推出白色。

此外，剎那數碼還形容 iPhone Fold 的內部堆疊結構採用能震驚產業的極限、但合理又優雅的設計。這暗示蘋果沒有為了創新而犧牲穩定性，而是在工程條件允許的範圍內，把空間運用到極致。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：MacRumors

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

2026 蘋果新品採購攻略！有哪些新品值得大家期待？

AI數位管家是什麼？來聊聊優缺點、資安風險

【教學】2026 過年換新鈔起跑！紅包行情、Google 地圖秒查全台領鈔地點

AirTag 2 拆解曝光！內部結構全面調整

AI 數位管家不只 Clawdbot (OpenClaw)！Google 推出 Gemini 版 Chrome