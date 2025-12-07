蘋果高層動盪加劇 晶片部門負責人傳「認真考慮離職」

蘋果公司的高階主管離職潮持續延燒。（示意圖／翻攝自pexels）

蘋果公司的高階主管離職潮持續延燒，據《彭博社》記者馬克・古爾曼（Mark Gurman）報導，主管硬體技術的高級副總裁約翰尼・斯魯吉（Johny Srouji）近日已告知執行長提姆・庫克（Tim Cook），他正「認真考慮」在不久的將來離開蘋果，並尋求加入其他公司。這項消息仍待證實，但多名消息人士指出，斯魯吉離職的可能性正在升高。

報導中指出，斯魯吉自2008年加入蘋果，是蘋果自研晶片轉型的關鍵推手，負責打造包括A系列與M系列在內的多代核心晶片。若他選擇離開，將成為近期一連串引人關注的高階主管人事變動中的最新一例。

過去數週內，蘋果多位關鍵主管相繼宣布離職或退休計畫，包括人工智慧與機器學習主管約翰・詹南德里亞（John Giannandrea）將於2026年春季退休、介面設計主管艾倫・戴（Alan Dye）已確認跳槽至Meta、總法律顧問凱特・亞當斯（Kate Adams）將於2026年底離職，職務將於2026年3月交接給珍妮佛・紐斯特德（Jennifer Newstead）、環境政策與社會事務副總裁 麗莎・傑克遜（Lisa Jackson）也宣布將於2026年1月離開。

此外，蘋果的設計與工程團隊也遭遇外部科技公司的積極挖角。根據古爾曼的報導，OpenAI在過去一個月內從蘋果挖走約40名工程師，其中包含製造設計專家Matt Theobald以及人機介面主管Cyrus Daniel Irani。前 iPhone Air設計師Abidur Chowdhury也離開蘋果，轉投一家未公開名稱的AI新創公司。

蘋果當前正處於人工智慧競賽加速與內部架構調整的關鍵時期，近期亦有報導指出，市場對於庫克的接班計畫存在不同版本的說法，古爾曼認為庫克並未計畫在明年退休，而《金融時報》則稱蘋果正在加快相關安排。

無論最終走向如何，隨著主管離職、競爭對手加速挖角以及對AI策略的外界質疑，蘋果這家向來以管理穩定著稱的科技巨頭，正面臨多年來最劇烈的人事震盪。



