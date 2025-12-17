蘋果高階iMac更新 協力廠補

蘋果生態系傳將再添新生力軍，搭載蘋果最新M5 Max自研晶片的高階iMac可望迎來全面更新，是蘋果睽違逾四年後，再度更新iMac產品線，為鴻海（2317）、廣達、台達電、精元、達方、可成等協力廠增添出貨新動能。

外電報導，蘋果正在加緊腳步研發最新款高階桌上型電腦iMac Pro，有機會在2026年問世。這是iMac Pro在2017年問世、2021年停產後，再次迎來世代更新，該款桌上型電腦專攻高階市場，預期訂價亦將相當可觀。

外媒披露，iMac Pro預計將導入蘋果最新M5 Max自研晶片，合作晶圓代工廠仍是台積電，當中除了維持採用3奈米製程之外，先進封裝規格亦將導入SoIC規格，除了加上封裝難度更高的Hybrid bonding技術之外，由於晶片採用3D堆疊，因此在運算效率上優於過往蘋果採用的InFO製程。

法人看好，蘋果打造iMac Pro新機，不僅台積電擔負獨家生產M5 Max自研晶片重任，先進製程產能持續熱轉，長期負責蘋果PC代工業務的鴻海、廣達等代工大廠也將受惠。

