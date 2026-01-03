蘋果點名2牌化妝水可清耳機！網笑「被官方認證」：要熱賣了

科技中心／游舒婷報導

你的蘋果耳機多久沒清了？官方頻道透過影片介紹耳機的清潔方法，表示用卸妝水、蒸餾水、兒童用牙刷就可以清潔，不過比起清潔方式，影片直接點出化妝水要用2個牌子的卸妝水，也意外成為網友關注的重點。

耳機用久後，網罩上總會藏汙納垢，官方教學，要清潔網罩的方式相當簡單，先將化妝水倒進杯子，用牙刷沾濕後，用畫圈圈的方式刷洗網罩15秒，接著用紙巾吸乾水份，以上步驟重複3次。

用完化妝水後，則是換沾蒸餾水，用同樣的方式刷網罩15秒，結束後一樣用紙巾吸乾，這個步驟僅一次就好。等所有的網罩都刷完，要記得把AirPods拿去自然風乾，至少需要等2小時，才能放回充電盒繼續使用。

官方教學清潔方法，讓果粉們安心，至少知道怎麼清洗才不會傷害設備，但更多人反而把焦點放在化妝水的牌子上，蘋果直接點名要使用「貝膚黛瑪或露得清」，讓網友笑翻，直言這兩個牌子被蘋果官方認證。

