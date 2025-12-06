蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
日本智慧型手機市場出現十年來最顯著的結構轉變，根據日本市場研究機構MMD研究所公布的《2025年9月智慧型手機作業系統占比調查》，在針對4萬名18至69歲民眾的問卷中，Android在主要使用裝置的占有率達51.4%，首次超越長期位居領先的iPhone（48.3%）。其中市佔率又以夏普AQUOS（25.7%）領先，宣告iPhone在日本長達十餘年的市場霸主地位正式鬆動。
調查指出，相較去年，Android占比增加1.3個百分點，iPhone則下滑同等幅度，顯示市場力量正明顯轉向。不同年齡層的使用者呈現鮮明差異，iPhone的支持者集中在年輕族群，其中以20多歲女性使用率最高（81.0%），10 多歲女性（73.7%）與20多歲男性（69.6%）緊隨其後。Android則在熟齡市場占絕對優勢，60多歲男性使用率達65.0%，60多歲女性（61.9%）、50多歲男性（61.2%）亦皆超過6成，反映Android在介面、價格與機型選擇多樣性上，更符合中高齡族群需求。
調查指出，造成iPhone市占下滑的最大原因是價格連年上升。日圓走弱推升新機售價，使日本消費者負擔加重。超過4成iPhone用戶坦言，若價格再漲，將考慮改用Android；另外也有不少受訪者認為，新款iPhone在功能上缺乏明顯突破，難以支撐高昂售價。同時日本市場偏好小巧、實惠機型，與蘋果近年推動大螢幕、高價策略出現落差，成為iPhone在日本失守的主因之一。
從實際使用機種來看，iPhone用戶最常持有的機種為iPhone SE系列（18.6%），其次是iPhone 16（17.8%）與iPhone 15（16.8%）。入門款SE仍穩居人氣榜首，顯示日本消費者偏好小尺寸、高CP值機種。Android陣營則由夏普AQUOS（25.7%）領先，其後為Sony Xperia（17.5%）與三星Galaxy（15.0%）。
而在下一部手機的預計選購上，iPhone 用戶中有47.0%表示最期待iPhone 17。Android用戶則以AQUOS（25.3%）為首選，其次是Xperia（21.4%）與Google Pixel（18.8%）。
