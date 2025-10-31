蘋果、亞馬遜財報亮眼! 美股道瓊反彈收漲、台積電ADR下跌0.92％
[Newtalk新聞] 由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮眼，激勵科技股買盤進場，美國股市10月31日反彈收漲，道瓊工業指數本週漲幅達0.8%，標準普爾500指數週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%。美股三大指數10月皆收漲，標普500指數更連續第6個月走高。
綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）10月30日與中國國家主席習近平會晤，他宣稱會談「非常棒」，聲稱美中「很快」可望達成貿易協議，川普10月31日更表示，若中國嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品的出口，他將取消所有與芬太尼相關對中商品關稅。
另一方面，由於憂心通膨壓力，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）10月31日指出，他在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議中反對降息，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。美國達拉斯聯準銀行總裁洛根 （Lorie Logan） 也支持利率不變、認為12月沒必要進一步降息。
美股10月31日收盤，道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點。以科技股為主的那斯達克指數上漲143.82點，或0.61%，收在23724.96點。費城半導體指數上漲12.661點，或0.18%，收在7728.660點。台積電ADR下跌0.92%。
