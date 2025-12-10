蘋果一出手就不客氣 iPhone Fold首年市佔上看22%

【記者趙筱文／台北報導】研調機構IDC最新預測指出，蘋果首款摺疊手機「iPhone Fold」一旦問世，將為仍屬小眾的摺疊手機市場投下震撼彈。IDC估計，iPhone Fold在上市第一年就可拿下全球摺疊手機出貨量約22%的市佔率，並囊括高達34%的市場營收，成為推動該市場成長的關鍵力量。

IDC分析，iPhone Fold預期起售價約2,400美元（約台幣7.5萬），雖然價格明顯高於主流智慧手機，但憑藉蘋果品牌影響力與高單價策略，仍可在「價值面」快速放大存在感。目前摺疊手機市場主要由三星與Google主導，蘋果的加入，將直接改寫競爭結構。

IDC客戶裝置副總裁Francisco Jeronimo指出，蘋果推出首款摺疊iPhone，象徵摺疊手機正式進入關鍵轉折點。即便整體出貨量仍屬利基市場，但由於摺疊機平均售價可達一般智慧手機的3倍，將成為多數投入該領域品牌的重要營收動能。蘋果過往屢次扮演新產品類型「主流化推手」的角色，也讓市場普遍看好其帶動消費者關注與購買意願的能力。

在蘋果加入戰局後，IDC預期2026年全球摺疊手機市場年成長率將達30%。除了iPhone Fold，三星準備在市場上陸續開賣的Galaxy Z Trifold三摺機，也被視為另一項助攻市場成長的重要變數。

傳聞指出，蘋果首款摺疊iPhone將於2026年秋季登場，與iPhone 18 Pro系列一同亮相，採用類似書本的橫向內摺設計，展開後螢幕尺寸接近iPad mini。裝置摺疊時約為5.5吋，展開後可達約7.8吋，主打大螢幕體驗。

在硬體設計上，蘋果被點名投入大量心力改善摺疊手機常見的螢幕摺痕問題，透過強化轉軸結構，力拚打造「幾乎看不到摺痕」的摺疊機，甚至有機會成為首批真正消除可視摺痕的產品之一。

整體來看，iPhone Fold不僅是蘋果產品線的重要新拼圖，也被視為摺疊手機從「科技玩家玩具」邁向高價主流市場的關鍵催化劑。市場接下來關注的焦點，將落在實際售價策略與量產成熟度，能否支撐這場高價摺疊機的豪賭。

IDC統計顯示，2026年全球摺疊手機年成長率將接近30%，明顯高於一般智慧手機，主因在於蘋果首款摺疊iPhone加入戰局，帶動整體市場關注度與換機動能。IDC

IDC預測顯示，隨著蘋果於2026年切入摺疊手機市場，iOS在摺疊機市場的市佔將快速拉升，首年即達22%，並於2029年成長至34%；相較之下，Android占比雖仍居主流，但將逐年下滑，顯示蘋果加入後，摺疊手機作業系統版圖將出現明顯變化。IDC

