《蘋果》啟示錄：台灣媒體人眼中的黎智英
（德國之聲中文網）從2020年被抓，到去年底國安罪名成立，香港壹傳媒創辦人黎智英的審判如今邁入尾聲。本週，黎智英國安案的「求情陳詞」程序結束，他本人及親友都沒有遞交求情信，律師則以健康問題主張減刑。法庭將擇日公布刑期。
在台灣，黎智英過去的下屬和舊識遠遠地關注案情進展。前台灣《壹週刊》總編輯邱銘輝不意外前老闆被定罪，對他的未來感到悲觀；聽聞黎智英在獄中健康不佳，邱銘輝說：「他以前跟我們吃飯，最常聊的就是減肥，他一直想要減肥……現在根本沒有減肥的問題了。」
黎智英人稱「肥佬黎」，壹傳媒高階主管都記得他愛美食，經常請大家到他陽明山的家中吃飯。前《壹週刊》人物組主管董成瑜採訪過他4次，2013年訪問時他已積極投身香港民主運動；被問到難道不怕被抓，就吃不到好吃的東西嗎？黎智英回答：「做人願意付出也是一種福氣。」
如果有機會再見到他，董成瑜說：「我可能會問，你有沒有後悔過？」
「他應該都想過後果，但還是這樣做，那是他的選擇，所以我尊重他。但是他這個年紀，如果還這樣受苦，到後來甚至死在獄中，我其實會很傷心。」
改寫台灣媒體邏輯
黎智英出獄未見曙光，他的媒體集團也分崩離析，但他經營媒體的邏輯與作風繼續留在台灣媒體人身上。
董成瑜替黎智英工作十多年，自認深受影響，「他會說『不要擦鞋』，不要去幫人家塗脂抹粉……他讓我覺得誠實很重要，誠實面對人，誠實面對自己，沒有任何惡意地去觀察，然後寫出你的感受來」。
2000年代初期，黎智英把香港壹傳媒成功的那一套搬到台灣：面對讀者，他的態度是「要什麼就給什麼」，絕對的市場取向；面對記者，他給予充分自由，也不會「壓新聞」。「他只會批評我寫得不夠好，說像開水一樣淡而無味，」董成瑜說。
身為來自香港的外來者，黎智英在台灣沒有黨派包袱，任何政黨執政都不畏懼得罪當權者。這在當時才剛政黨輪替的台灣絕無僅有，提供了不同於傳統「三大報」（《中國時報》、《聯合報》、《自由時報》）的新聞內容。
無論是《壹週刊》還是《蘋果日報》，都同時有被詬病為「腥羶色」的娛樂八卦，以及「直擊」、「踢爆」貪汙的揭弊調查。前者經常以聳動標題譁眾取寵，對待受訪者的方式遊走在倫理紅線；後者卻彰顯了媒體作為「第四權」負有的社會責任，也帶動公共討論與監督。
「高尚」與「低俗」共存，像是天使與魔鬼同在，甚至有人稱之為「妓院旁邊蓋教堂」。有些老員工認為這是黎智英的商人本色。曾任職《蘋果》大陸中心的李志德用「資訊服務業」形容老東家：新聞是商品，記者要為商品創造利潤，滿足讀者需求；從這樣的思維出發，能不能給出證據說服讀者格外重要，因此有了狗仔隊。
李志德說「跟監式採訪是一把劍的雙刃」，黎智英「既讓它高尚，又讓它低三下四，對他來講這就是同一件事」。這種採訪技術運用在揭弊時政，反而有助於公共監督，「不這樣採訪新聞，你就得不到這些料，你的新聞就不會有那樣的力道」。
黎智英引進狗仔文化，衝撞台灣媒體既有的框架，而且願意投資大把資源在取證、查證的過程。邱銘輝記得自己剛到《壹週刊》時感受的衝擊，像是「進到好萊塢片廠」：「我發現黎智英願意花錢，讓同事去把每一個題目做到最極致，他要把它做到最頂再出手……這個態度一直到後來影響到很多同事，這是在這個媒體裡面受到的訓練。」
台灣媒體觀察教育基金會董事長洪貞玲則說，壹傳媒在黎智英帶領下，相較其他傳統台媒更勇於自省，例如舉辦直接與讀者面對面交流的會議，並且以此為基礎做內部檢討與賞罰。有些老記者把這稱為「搖蘋果樹」，讓他們隨時有被淘汰的壓力和進步的動力。
從商人黎智英到公民黎智英
台灣《蘋果》大樓裡放著經濟學家海耶克的雕像，象徵黎智英對自由主義的信念。洪貞玲指出，「自由主義基本理念，就是讓不同言論在市場上自由表達、自由競爭，才能夠促進民主和真理的追求，這完全反映在黎智英新聞業的經營上」。
曾在台灣《蘋果》擔任論壇版主編的陳嘉宏觀察，台灣媒體逐漸朝「藍與綠」、「統與獨」的兩極化發展，特別是在2008年立場傾中的「旺旺」集團收購《中時》以後；這時，沒有包袱與黨派色彩的《蘋果》成了不同的言論發表平台，容許各種聲音，「對台灣民主、台灣新聞是很重要的貢獻」。
「我可以很直接的感受到，自由派的學者和政界人士對於我們這塊言論陣地的重視，是跟他們早期可能只在意《中時》、《聯合》、《自由》一樣、甚至更高的，他們知道這裡是不同的受眾在看的。」
媒體作為社會參與的方式，香港《蘋果》又比台灣《蘋果》走得更遠。資深兩岸記者李志德指出，港蘋處理香港議題、香港與中國關係的報導時，可以說是「倡議型媒體」，甚至會提供行動的道具，例如在報衣印上口號。前台灣《壹週刊》人物組記者房慧真2014年曾赴港報導雨傘運動，那時香港《蘋果》會隨報夾送「真普選」的黃色標語，很多支持民主的港人購買。
報社老闆黎智英本人也直接投入運動。房慧真在現場看到，黎智英與其他抗爭者一樣住在帳篷裡，那樣的經驗或許成為2019年參與「反送中」運動的養分：「他公民身份的意識，可以說是跟香港人同步成長的……商人本來是最能夠先嗅到危機的一種人，但我覺得他後來讓公民的身份，大於他商人的身份。」
《蘋果的滋味》紀錄片導演李惠仁也認為，黎智英「超脫了商人角色」。2014年佔中運動期間，他曾採訪黎智英：「我問他，會留在香港嗎，會跟香港站在一起嗎？那時候他就已經跟我說，他做好坐牢的準備了……我也問過，那你覺得反共是生意嗎？他說不是。如果是生意，他不會去賣命嘛，他不會用命去換。我後來就想，他真的是把媒體當成他從事民主的工具。」
黎智英給台灣媒體人什麼啟示？
在港府眼中，黎智英是「反中亂港」的背後推手。去年香港法庭判決黎智英「勾結外國勢力」、「串謀發佈煽動刊物」等罪名成立，認為他利用《蘋果日報》推動「動搖中共管治」的政治意圖。
被捕之前，黎智英擁有大把財富與資本，本可留在海外，他卻選擇回到香港。
台灣作家房慧真說：「我們台灣人記得的，就是他是一個香港行動者的一個icon，可能跟另外一個年輕記者何桂藍，或是其他的運動者、倡議者一樣。現在大家不太會去提他媒體人的身份了，就是抗爭者的身份。你可以說是求仁得仁吧，或者是他自己的成長階段。」
資深記者李志德眼見後來華語媒體報導香港的空間越來越小，一方面同情黎智英的處境，一方面卻也有不諒解之處：「他人生的選擇成就了他自己很單純的想望，但是他所創的事業所有的可能性，被他自己葬送掉……當時一念之間，他決定在台灣繼續做的話，那我相信他就會找到新的使命，台灣《蘋果日報》就會變成自由香港的輿論平台，像路燈，像火把一樣。」
前《壹週刊》總編輯邱銘輝透露，過去他與香港壹傳媒高層張劍虹等人常有往來，曾經問過他們，「你們都不擔心中共對《蘋果日報》下手？」但當時許多香港主管相對樂觀，也沒能在台灣設立「備援基地」。
在邱銘輝看來，中國政府是利用了香港的法治，摧毀掉港人最引以為傲的民主自由。
「中國共產黨可能用同樣的方式，毀掉台灣的民主自由……如果說黎智英的事情讓我有什麼樣的啟示，這是最大的啟示，就是說他會利用你制度的弱點，去毀掉你最引以為傲的東西。」
作者: 周昱君
