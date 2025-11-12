蘋果「一塊布」賣7790元網驚呆！果粉炸鍋：必買

生活中心／饒婉馨報導

蘋果突然發聯名新品，跟精品合作一起推出了全新配件「iPhone Pocket」，設計靈感竟是源自「一塊布」，主打可收納任何款式的iPhone或小物。





蘋果官網「一塊布」竟賣7790元！攜手三宅一生果粉炸鍋：必買

蘋果無預警推出新品，靈感竟是「一塊布」。（圖／翻攝蘋果官網）





Apple推出和ISSEY MIYAKE（三宅一生）聯名的配件「iPhone Pocket」於日本打造，採用ISSEY MIYAKE經典皺褶特質的羅纹開放式結構，Apple Design Studio全程密切參與開發設計，而設計理念竟然源於「一塊布」獨特的3D編織技術，旨在「打造一個額外口袋」。整體低調的造型完整包覆iPhone，並且具備延展彈性，除了手機還可放入各種生活小物。

廣告 廣告

蘋果官網「一塊布」竟賣7790元！攜手三宅一生果粉炸鍋：必買

推出多種佩戴方式，長短不同，價格也不同；最貴高達7790元。（圖／翻攝蘋果官網）





特別的是，當使用者拉伸織布時，開放式結構會巧妙的露出內部物品，讓iPhone螢幕隱約可見。iPhone Pocket有多種佩戴方式，包括手持、綁在包包上或直接戴在身上；長肩帶總共有3種顏色，短肩帶則有8種顏色可以選擇。然而，網友最關心的售價也出爐了，短肩帶4990元、長肩帶7790元。消息一曝光，在網路上掀起一陣熱議，同時一派網友表示「一塊布7,790元」、「真的是蘋果信仰」，另一派果粉興奮喊「三宅一生聯名耶！」、「根本是必搶」、「快瘋掉，好喜歡」。





原文出處：蘋果推「一塊布」這功能吸果粉買單！要價7790元被網狂酸：買不起

更多民視新聞報導

15萬顆毒雞蛋流市場婆媽憂 他授「必學1招」查散裝蛋履歷

外國人分台灣、中國人看這影片 網笑翻：放維尼護身

高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴

