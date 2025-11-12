蘋果「這塊布」要價7790元 網傻眼：是有什麼黑科技？
果粉注意！根據蘋果官網介紹，日本品牌「三宅一生」（ISSEY MIYAKE）與其攜手推出全新聯名配件「iPhone Pocket」，以品牌經典「一塊布」設計理念為靈感，採用獨特的3D編織結構，能優雅收納任何款式的iPhone及日常小物，兼具設計感與實用性，並且公布販售時間，成功搶佔網友目光。
蘋果官網介紹，「iPhone Pocket」外觀延續三宅一生經典褶皺風格，採螺紋開放式結構設計，能夠包覆iPhone，同時具備彈性可擴充空間，可以收納更多小物，此外開放式織物在拉伸時會微微透出內容物，讓使用者能隱約看到iPhone的螢幕光影，配戴方式多樣化，可手持、掛於包上或直接穿戴於身上，充分展現個人風格，產品將於11月14 日（週五）在法國、大中華地區、日本、韓國、美國等多地的部分蘋果零售店及apple.com/tw限量開賣。
根據設計總監宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）透露，「iPhone Pocket」的誕生展現iPhone與使用者之間的連結，同時呼應三宅一生向來追求的開放性與自由詮釋空間，「這是能以自我方式穿戴iPhone的全新提案。」
蘋果表示，該聯名配件於日本製造，延續三宅一生以「一塊布」為核心的創作精神，並由Apple Design Studio全程參與設計與製程建議，打造出兼具設計美感與實用功能的時尚單品，目前提供兩種背帶款式，其中短背帶款定價新台幣4990，提供檸檬黃、柑橘橙、紫、粉紅、孔雀藍、寶藍、肉桂棕與黑等款式；長背帶款定價7790元，提供寶藍、肉桂棕與黑色款式。
「iPhone Pocket」首波上市地點隨之曝光，包括台北Apple信義A13、東京 Apple銀座、香港Apple廣東道、上海Apple靜安、首爾Apple明洞、巴黎Apple Marché Saint-Germain、米蘭Apple Piazza Liberty、倫敦Apple Regent Street以及紐約Apple SoHo等全球指標性零售店。
網友對「iPhone Pocket」的評價則是褒貶不一，有人表示「幾塊布的賣得比airpods貴，是有什麼黑科技嗎」、「感覺像把襪子剪開，或是奢華飲料提袋，總之我買不起」、「賈伯斯看到，會氣到從棺材彈出來」、「貴又不好看」、「買到撞到」、「這種東西竟然要5千？」不過也有人緩頰稱「很三宅啊，反正我看不懂」、「這是奢侈品，買不起的不用在那哀哀叫」、「很有設計感啊，比爛大街掛繩好看多了，就是貴了點」
（封面圖／翻攝蘋果官網）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
蘋果新品「一塊布」賣7990元！果粉笑揭「更瞎1產品」：絕對想不到
蘋果公司（AAPL）推出的iPhone系列風靡全球，也曾賣過許多特殊商品，討論話題不斷。這回蘋果昨（11）晚在台灣無預警推出與「三宅一生」聯名的手機配件「iPhone Pocket」，以「一塊布」當作設計理念，卻要價7990元台幣，讓網友嚇喊有夠貴。更有國外果粉分享，其實類似產品很久以前也出過，叫做「iPod Socks」，形狀就像一隻包住iPod的襪子，讓網友超問號，直呼真的有人用嗎！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
太子集團跨國詐騙45億元 金管會金檢10家銀行「六年來通報洗錢52次」
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙洗錢遭美國發布全球制裁，台灣檢警查扣11戶豪宅、29輛豪車，利用60個銀行帳戶洗錢，賴士葆、李坤城等多位立委上午在立院質詢，痛批為何國內銀行、建商都不覺得奇怪？金管會主委彭金隆今（12）日證實，事涉國內10家銀行，今年10月15日也發動金檢，銀行局長童政彰則透露早自民國108年開始銀行就有陸續通報，六年來報給警檢高達52次之多。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
月老沒工作？徵信社開出月薪5萬「神祕職缺」 一票人驚呆：合理當小三
今年即將進入尾聲，不少人準備領完年終後告別舊工作，展開新的職涯規劃。有趣的是，最近人力銀行出現一則相當吸睛的職缺——「感情破壞專員」。光是職稱就讓人浮想聯翩，以為是「小三變成一種職業」，更讓人驚訝的是，該職缺月薪竟高達5萬元，還特別註明需具備「情感心理知識」與「婚姻法律實務應用」能力，曝光後立刻掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
NewJeans上訴期最後一天！「全員回歸ADOR」曝不同步發聲原因
韓國超人氣女團NewJeans去年爆發與經紀公司ADOR的合約糾紛，一度宣告「解約另組新團NJZ」。經過近一年的訴訟與多方協調後，成員Haerin（姜諧潾）與Hyein（李惠仁）今（11/12）日透過官方聲明宣布「正式回歸ADOR」，並表明尊重法院判決、重新履行專屬合約。太報 ・ 2 小時前
颱風鳳凰狂雨襲宜蘭！釣蝦場淹至池座水面 網笑稱沈浸式釣蝦
鳳凰颱風來襲，宜蘭遭到暴雨侵襲，許多地方大淹水，有網友拍下宜蘭某釣蝦場，淹到快比釣蝦池的水還高， 網友笑稱「沈浸式釣蝦」、「大眾池」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
蘋果攜手三宅一生推出全新配件iPhone Pocket，採3D編織結構、靈感源自「一塊布」
蘋果宣布與日本時尚品牌三宅一生 (ISSEY MIYAKE) 攜手合作，推出名為「iPhone Pocket」的全新配件。此配件採用三宅一生獨特的3D編織結構與經典褶皺特質，將為iPhone提供一種「額外口袋」的優雅攜帶方案，可收納任何款式的iPhone及其他隨身小物。Mashdigi ・ 18 小時前
豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎
鳳凰颱風夾帶東北季風為宜蘭帶來連日豪雨，蘇澳鎮災情慘重，知名的「計程車博物館」也難逃洪水肆虐。這座全球唯一以計程車為主題的博物館，館內24輛珍藏古董車全被水淹至輪胎高度，地面仍積滿汙水，讓館方心痛不已。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
花蓮馬太鞍溪水暴漲明利村淹水2天 災民歎「家、農地都毀了」
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，淹沒部分街道、房舍。災民無奈表示，看著住家被洪水淹得愈來愈高，「家、農地都毀了」。水利署指出，持續在進水點拋鼎塊阻水，並同步在下游使用防水擋板加強，避免災情擴大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
詐騙18人逾9億元 餐飲公司負責人涉案遭拘提 20人移送北檢
北檢接獲檢舉，詐騙集團以假投資等方式詐騙18名被害人，總計金額逾新台幣9億元。經檢警蒐證查出，知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉案、洗錢，北檢昨天（11日）指揮警方搜索蔡女住居所等32處，拘提蔡女等20名被告，今天陸續移送北檢複訊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
「泰國第一神顏」Mai婚禮曝光！披Gucci婚紗甜嫁影帝 愛犬遞15克拉鑽戒萌翻
擁有「泰國第一神顏」美稱的33歲泰國影后Mai（Mai Davika，黛薇卡），日前與愛情長跑7年的影帝Ter（Chantavit Dhanasevi）甜蜜完婚，她大方在IG曬出婚禮美照，婚禮雖極其低調，僅邀請至親好友出席，但Mai手上的15克拉婚戒卻十分吸睛！鏡報 ・ 5 小時前
她崩潰怒喊「別再看我生孩子」！產婦分娩遭醫學生圍觀 怒吼：我不是教具
根據大馬華聞媒體《星洲日報》報導，這名女子回憶，當時正值產痛高峰，自己處於身體極度不適、儀容未整且私密部位外露的情況，卻見數名醫學生依序走入產房，圍在病床四周。有的凝視觀察，有的忙著發問，還有人邊看邊記錄筆記，場面令她極度焦躁不安。「那種感覺不是羞恥，是...CTWANT ・ 1 小時前
沈伯洋選台北市長10大理由！他：輾壓蔣萬安
[NOWnews今日新聞]繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》9日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠...今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前
北市議會通過市府與新壽解約案 李四川：輝達預定下周拜訪蔣萬安
輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市政府擬定周五（14日）與新壽簽解約協議書，並於10日行文議會闡明解約金額。台北市議會今天審議，經大會討論通過，獲多數議員支持。副市長李四川表示，預估與輝達簽訂權利金不會超過125億元，另輝達預定下周派員拜訪市長蔣萬安，屆時將詢問輝達後續規畫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
大馬警方認證！黃明志、謝侑芯「不只是朋友」 再揭命案內幕：有人冒領遺體
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，日前被大馬警方二度延扣，今（11日）案件有新進度，吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪表示，據警方調查發現黃明志與謝侑芯有「超友誼的親密與特殊關係」，而黃明志是否會被援引謀殺罪提控？也即將在週四有答案。鏡報 ・ 1 天前
小熊闖入日本花卷機場 跑道關閉、航班暫停
[NOWnews今日新聞]日本熊出沒事件頻傳，甚至連機場都傳出因為野熊闖入而影響到航班的事件。岩手縣花卷機場在12日下午發生野生熊隻闖入停機坪的事件，機場隨即關閉跑道，並且暫停航班起降。目前跑道已經重...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
黃明志是否涉謝侑芯命案即將揭曉 大馬警方證實：已完成調查報告
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案引發各界關切，他原被拘留6天進行調查，後又延押3天，原本預計明（13日）是最後延押期限，不過今天爆出，調查報告已經完成，黃明志是否涉案很快就會揭曉。根據大馬《中國報》報導，警方已完成謝侑芯命案的相關調查報告，並呈交給副檢察司，目前警方正在等待檢察司的最新指示，自由時報 ・ 9 小時前
新／才喊繼續上訴！NewJeans全員回頭了 態度大轉：願回ADOR活動
2024年 ADOR 開除「NewJeans之母」前代表閔熙珍，讓 NewJeans 成員相當失望，並自行宣布與 ADOR 解約，強調不會支付違約金。雙方官司長達近一年，日前一審宣判 NewJeans 敗訴，不過她們強調會繼續上訴。相隔近兩週，如今成員 Haerin 與 Hyein 表示願意回歸 ADOR 繼續活動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「大客戶」租2輛百萬豪車卻人間蒸發 苦主找到車一看：天塌了！
綜合陸媒報導，陳璽近日控訴，公司旗下2輛價值百萬元的豪車疑遭租客抵押並被拆解。他透露，該名陳姓租客自2023年起，陸續在自家公司租用1輛保時捷帕拉梅拉及1輛邁巴赫S480，起初按時繳租，但自今年8月起突然失聯。陳璽說，他根據衛星定位追蹤，最終在畢節市赫章縣1家修車廠內...CTWANT ・ 1 小時前
三上悠亞震撼加入台灣啦啦隊！舊照被爆「素顏判若兩人」嚇爛網
娛樂中心／綜合報導日本暗黑女神三上悠亞公開引退之後，專注經營個人品牌，於網路更擁有超過385萬名粉絲追隨，沒想到去年才短暫來台灣做限定應援的她，昨（10日）就宣布正式加盟P. LEAGUE+職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」啦啦隊Formosa Sexy ，消息公開馬上引爆網路討論，隨著粉絲熱議，就有網友挖出三上悠亞過往「今昔對比」畫面，再度激起一波搶看風潮。民視 ・ 1 天前
颱風鳳凰來襲 高雄下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班、上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮，但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。高雄市長陳其邁呼籲民眾不要掉以輕心，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前