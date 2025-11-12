蘋果「這塊布」要價7790元 網傻眼：是有什麼黑科技？





果粉注意！根據蘋果官網介紹，日本品牌「三宅一生」（ISSEY MIYAKE）與其攜手推出全新聯名配件「iPhone Pocket」，以品牌經典「一塊布」設計理念為靈感，採用獨特的3D編織結構，能優雅收納任何款式的iPhone及日常小物，兼具設計感與實用性，並且公布販售時間，成功搶佔網友目光。

蘋果官網介紹，「iPhone Pocket」外觀延續三宅一生經典褶皺風格，採螺紋開放式結構設計，能夠包覆iPhone，同時具備彈性可擴充空間，可以收納更多小物，此外開放式織物在拉伸時會微微透出內容物，讓使用者能隱約看到iPhone的螢幕光影，配戴方式多樣化，可手持、掛於包上或直接穿戴於身上，充分展現個人風格，產品將於11月14 日（週五）在法國、大中華地區、日本、韓國、美國等多地的部分蘋果零售店及apple.com/tw限量開賣。

廣告 廣告

根據設計總監宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）透露，「iPhone Pocket」的誕生展現iPhone與使用者之間的連結，同時呼應三宅一生向來追求的開放性與自由詮釋空間，「這是能以自我方式穿戴iPhone的全新提案。」

蘋果表示，該聯名配件於日本製造，延續三宅一生以「一塊布」為核心的創作精神，並由Apple Design Studio全程參與設計與製程建議，打造出兼具設計美感與實用功能的時尚單品，目前提供兩種背帶款式，其中短背帶款定價新台幣4990，提供檸檬黃、柑橘橙、紫、粉紅、孔雀藍、寶藍、肉桂棕與黑等款式；長背帶款定價7790元，提供寶藍、肉桂棕與黑色款式。

「iPhone Pocket」首波上市地點隨之曝光，包括台北Apple信義A13、東京 Apple銀座、香港Apple廣東道、上海Apple靜安、首爾Apple明洞、巴黎Apple Marché Saint-Germain、米蘭Apple Piazza Liberty、倫敦Apple Regent Street以及紐約Apple SoHo等全球指標性零售店。

網友對「iPhone Pocket」的評價則是褒貶不一，有人表示「幾塊布的賣得比airpods貴，是有什麼黑科技嗎」、「感覺像把襪子剪開，或是奢華飲料提袋，總之我買不起」、「賈伯斯看到，會氣到從棺材彈出來」、「貴又不好看」、「買到撞到」、「這種東西竟然要5千？」不過也有人緩頰稱「很三宅啊，反正我看不懂」、「這是奢侈品，買不起的不用在那哀哀叫」、「很有設計感啊，比爛大街掛繩好看多了，就是貴了點」

（封面圖／翻攝蘋果官網）

更多東森財經新聞報導



賣公司賺170億！ 35歲富豪退休喊無聊：不像想的那樣爽

遭中共全球通緝！ 沈伯洋親上火線回應了

台塑企業3公司「再賣南亞科」 四寶股價狂奔 南亞亮燈鎖漲停