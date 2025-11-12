蘋果「1策略」封神 股價創新高 專家也認走眼：小丑是我





在AI帶動的科技股熱潮當中，蘋果與微軟、Meta、輝達等巨頭相比，並未大舉投入雲端AI模型研發，也未掀起資料中心擴建的資本支出競賽，布局看似保守而且支出微薄，卻仍繳出亮眼業績，驅使股價過去三個月上漲大約36%，再度創下歷史新高，對此臉書粉專「萬鈞法人視野」坦言，這波AI浪潮裡他原本最不看好的就是蘋果，但如今股價翻高足以證明，這家以硬體見長的公司正逐漸被重新評價，或許正是它的「以逸待勞」成為動盪AI市場中的避風港，更揶揄表示「現在回頭看「」也許小丑是我本人」。

「萬鈞法人視野」發文表示，近兩年來投資人熱議「算力軍備競賽」，AI巨頭動輒投入數百億美元於資料中心與訓練模型，然而當資本開支飆升、回報時程不確定時，市場開始反問「這些天文數字的支出最後能換回什麼？」在此時刻，蘋果憑藉穩健現金流與謹慎資本配置策略，展現與眾不同的防守韌性。

該粉專作者直言，「這波AI浪潮裡，我原本最不看好的其實就是Apple，明明自己天天用iPhon與他的各種商品，卻對它『擠牙膏』式的規格升級不耐煩，甚至懷疑過股神巴菲特為什麼不去押那些『看起來更AI』的新明星，ｆ只獨鍾蘋果，現在回頭看，也許小丑是我本人。」

根據蘋果最新財報顯示，2025會計年度公司「購置不動產、廠房及設備」現金流出大約127億美元，遠低於微軟與Meta的AI／雲端支出規模（分別高達800億與700億美元等級），同時蘋果的營運現金流高達1115億美元，回購支出達907億美元，股利支出154億美元，資產負債表依舊健康，對此「萬鈞法人視野」分析，這代表蘋果並未被迫投入高風險的 AI 擴張，而是保留極高的資本調度彈性。

有關技術布局方面，根據粉專說明，蘋果將AI聚焦「產品體驗」層面，而非資料中心競賽，去年WWDC發表的「Apple Intelligence」正是關鍵戰略，透過裝置端小型生成式模型完成大量推論，僅在必要時啟動自家的Private Cloud Compute，以可驗證、端到端加密的方式處理敏感資料，此架構讓蘋果同時收穫「隱私」與「體驗」兩項紅利，無需背負沉重的雲端成本。

粉專指出，更具戰略意涵的是蘋果允許Siri與系統層級，直接接入外部大型模型（例如ChatGPT），將「最好用的模型」變成IOS的一部分API，而非必須自行開發的負擔，因此有業界認為，這讓蘋果能靈活搭配AI趨勢，同時避免陷入模型競賽的高資本陷阱。

在財報層面，蘋果於9月季交出亮眼成績，營收年增8%，每股盈餘（EPS）年增13%，iPhone與服務部門表現再創新高，其中服務業務被視為蘋果最具長期潛力的「現金流引擎」，能將AI體驗直接轉化為生態綁定與高毛利收入。

不僅如此，市場也對蘋果的改變給予即時回櫃，根據《彭博》統計，下半年以來蘋果股價明顯優於大盤及部分AI權重股，對此「萬鈞法人視野」認為，這並非因為蘋果「最AI」，而是因為「最不需要解釋AI資本開支」，當投資人開始盤點每一美元的邊際效益，蘋果的穩定現金流與高確定性反而成為吸金焦點。

粉專指出，在AI 過熱逐漸冷卻的氛圍當中，蘋果的策略耐人尋味，該公司並未競逐「最大算力」，而是專注於「最佳體驗」，不追求當下的技術領先，而是守住生態系統的長期價值，不是把風險堆在資本支出上，而是把回報收在生態與現金流上，當別人在六線作戰地拉高槓桿，它選擇在一線穩穩地拿分，「這不是神話，這是策略，而策略的好壞，終究會在財報與估值波動裡被看見，蘋果或許成為『AI 商品化之後的最大受益者』，我原本的成見，在這個框架下，確實該修正了。」

粉專最後也回覆自己拋出的疑問，即是股神巴菲特為何鍾情蘋果，不去押那些「看起來更AI」的新明星，或許他早年的堅定持股，如今看來正是對蘋果「慢而穩」的長線策略最好的註腳，但即便是股神也有退休的一天，「股神確實是股神，可惜他終是退休了，沒有巴菲特的年代，那份屬於巴菲特年代的神奇光芒，也將隨之成為投資世界難以再現的傳奇。」

