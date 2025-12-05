蘋果 App Store Awards 2025 揭曉！Timo、Detail 分獲 iPhone、iPad 年度最佳應用

年尾的例行盤點今天輪到蘋果的應用商店，早些時候官方正式公布了 App Store Awards 2025 的得獎名單。今年共有 17 款 app 和遊戲因為「在其獨特創新技術及展現持久文化影響力方面的卓越成就」而獲得表揚，蘋果稱讚其展現出了「創新、用户體驗與設計之卓越」，並讓人看到了「蘋果生態系統蘊藏的無窮可能」。

「每年，開發者將其出色創意願景化為豐富人們生活的創新體驗，讓我們深受啟發。」蘋果 CEO Tim Cook 如此說道，「今年的得獎作品展現 App Store 所秉持的創意與卓越，同時證明世界級 app 與遊戲為世界各地用戶帶來實質影響。」

具體得獎名單如下：

應用程式

年度 iPhone app：Timo

年度 iPad app：Detail

年度 Mac app：Essayist

年度 Apple Vision Pro app：Explore POV

年度 Apple Watch app：Strava

年度 Apple TV app：HBO Max

遊戲

年度 iPhone 遊戲：《Pokémon TCG Pocket》

年度 iPad 遊戲：《DREDGE》

年度 Mac 遊戲：《電馭叛客 2077：終極版》

年度 Apple Vision Pro 遊戲：《門雲》

年度 Apple Arcade 遊戲：《WHAT THE CLASH?》

「文化影響力」得獎名單

除了表揚橫跨蘋果不同裝置的 app 與遊戲外，App Store 編輯亦選出六款「文化影響力」得獎作品，肯定其推動有意義變革的能力。

《Art of Fauna》

《Chants of Sennaar》

《despelote》

《Be My Eyes》

《Focus Friend》

《StoryGraph》

